Katastrofa wojskowego F-16. Maszyna runęła w trakcie ćwiczeń

W Islamabadzie rozbił się nad ranem wielozadaniowy samolot myśliwski F-16 – poinformował rzecznik pakistańskich Sił Powietrznych. Do katastrofy doszło podczas próby generalnej przed pokazem lotniczym z okazji Dnia Niepodległości.

