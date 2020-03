Sasin o Grodzkim: To najgłupsze, co polityk mógł zrobić

Ostentacyjne pojechanie do Włoch i tłumaczenie, że nic się nie stało, to najgłupsze, co polityk mógł zrobić – ocenił w programie „#Jedziemy” wicepremier Jacek Sasin, komentując ostatnią podróż marszałka Senatu.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był w ostatnich dniach we Włoszech, gdzie zakażonych koronawirusem jest już ponad 10 tysięcy osób. Kilka dni po powrocie marszałek zdecydował się na wykonanie testu na koronawirusa na izbie przyjęć. Otrzymał wynik negatywny.



Wcześniej pojechał do siedziby izby wyższej parlamentu, gdzie przewodniczył obradom. Przez kilka kolejnych dni spotykał się między innymi z dziennikarzami, pracownikami Senatu, a także zagranicznymi dyplomatami, w tym ambasadorami.



Tomasz Grodzki poinformował, że na urlopie był sam, jedynie w towarzystwie oficerów SOP. Pytany w TVN, czy także oni zostali przebadani na obecność koronawirusa odpowiedział, że nie wie. – Decyzją swojego dowództwa zostali skierowani nie na kwarantannę, tylko na dwa tygodnie zwolnienia z obowiązków – powiedział i dodał, że „nie komentuje działań SOP-u”.



„Politycy powinni dawać przykład”



Zachowanie Grodzkiego komentował w TVP Info wicepremier Jacek Sasin. – Sam pomysł, by w momencie, kiedy wszystkim nam zależy, by budować pewne zachowania i przekonanie, by być odpowiedzialnym, co jest najlepszym sposobem na uniknięcie rozprzestrzeniania tej choroby; w tym momencie pojechanie ostentacyjne do Włoch i tłumaczenie, że nic się nie stało, to najgłupsze, co polityk mógł zrobić. Politycy powinni dawać przykład, jak się teraz zachowywać – mówił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Dodał, że dziwi się marszałkowi, który „postanowił narażać siebie i osoby, które pełnią przy nim służbę”. – To skrajnie nieodpowiedzialne. Cokolwiek marszałek by nie mówił, tego nie da się wytłumaczyć. To jest niewiarygodne i (nic – red.) nie może przykryć tej kompromitacji – mówił Sasin.