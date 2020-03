Koronawirus zniechęca do zakupów? Tak zrobisz środki czystości

Kolejne przypadki koronawirusa sprawiają, że wiele osób rezygnuje z zakupów, obawiając się zakażenia. Jeżeli chodzi o środki czystości, nawet nie trzeba ich kupować, tylko można je zrobić samodzielnie, tanio i przy okazji dbając o środowisko naturalne. Wystarczą soda oczyszczona, cytryny, ocet i woda utleniona.

Jak usunąć tłustą plamę z ubrania? Poradzisz sobie z tym problemem za pomocą mieszanki sody, wody utlenionej i zwykłej wody. Należy zmieszać te składniki w równych proporcjach i nałożyć bezpośrednio na plamę, po chwili wetrzeć miksturę w zabrudzenie szczoteczką, zostawić do wchłonięcia, a następnie wyprać ubranie. Szczególnie zapobiegliwi mogą też dodawać pół szklanki sody regularnie do prania, aby nie szarzało.



Soda stanie się sprzymierzeńcem także w sprzątaniu. Aby pozbyć się tłustego brudu z mikrofalówki lub kuchennego zlewu należy potraktować go wilgotną gąbką, na którą trzeba wysypać trochę sody. Soda działa również jako neutralizator nieprzyjemnych zapachów, można ją wsypać również do wnętrza butów, lodówki, wnętrza szafy albo miejsc, w których pojawiła się wilgoć.



Przypalenia żelazka lub inne, bardziej uparte zabrudzenia można usunąć łącząc sodę z octem. Trzy łyżeczki sody, trzy octu i pół szklanki wody, da dość mocny płyn, więc lepiej go najpierw wypróbować w mało widocznym miejscu.



Ocet przyda się także jako podstawowy składnik ekologicznego płynu do szyb. Sporządzi się go, łącząc wodę z octem w stosunku 1:1. Tę miksturę można przelać do butelki ze spryskiwaczem. Ocet nadaje szybom piękny połysk i nie pozostawia smug. Co więcej, ocet znajduje zastosowanie jako odkamieniacz. Wystarczy wlać szklankę octu do czajnika i go zagotować – urządzenie będzie jak nowe.



Ocet pomoże też rozprawić się z pleśnią w łazience. Wszystkie ogniska pleśni należy spryskać płynem na bazie połowy szklanki wody i czterech łyżek octu. Po godzinie procedurę dla pewności warto powtórzyć. Soda zabije nieprzyjemny zapach octu.Bardzo pożyteczna w domu jest także cytryna. Jej sok jest jednym z najstarszych sposobów na czyszczenie sreber. Rozjaśnia powierzchnię sztućców i skutecznie, ale delikatnie usuwa przebarwienia. Wystarczy wycisnąć sok, przetrzeć nim zaśniedziałą powierzchnię, a potem przemyć ciepłą wodą i wytrzeć do sucha. Cytryna przyda się ponadto do czyszczenia drewnianej deski do krojenia. Deskę należy natrzeć połówką cytryny i spłukać po upływie pół godziny.