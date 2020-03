Koronawirus dotarł do Turcji. „Stan pacjenta jest dobry”

W Turcji potwierdzono pierwszy w tym kraju przypadek koronawirusa. Jak poinformował minister zdrowia Fahrettin Koca, wirusa zdiagnozowano u mężczyzny, który niedawno podróżował do Europy.

– To pierwszy przypadek w naszym kraju. Ogólny stan zdrowia pacjenta jest jednak dobry – powiedział minister w nocy z wtorku na środę w wystąpieniu telewizyjnym. Dodał, że mężczyzna przebywa w szpitalu, ale nie ujawnił, w jakim mieście. Rodzina pacjenta znajduje się pod obserwacją.



Koca zaapelował do swych rodaków, by w miarę możliwości unikali zagranicznych podróży.



W ostatnich tygodniach władze Turcji podjęły działania mające na celu ochronę kraju przed nowym koronawirusem. Odwołano między innymi połączenia lotnicze z kilkoma krajami i zamknięto granicę lądową z Iranem. Na lotniskach zamontowane zostały kamery termowizyjne.



Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ponad sto krajów. Zakażonych jest już ponad sto tysięcy osób, zmarły – ponad cztery tysiące.

