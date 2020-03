„Alarm!”: Sąd chciał odebrać dzieci samotnej matce. „Nie ma opcji”

Magdalena Saternus ze wsi Wierzbica (woj. łódzkie) wychowuje piętnaścioro dzieci. Rodzina żyje w bardzo trudnych warunkach i sąd zdecydował o rozdzieleniu rodzeństwa. Część miała trafić do rodzin zastępczych, co było tłumaczone rzekomym dobrem nieletnich. Sąd wskazuje, że decyzję podjęto, gdyż w domu dochodziło do pijatyk i przemocy domowej. Sęk w tym, że ojca, który się tego dopuszczał już nie ma. – To jest dla mnie niemożliwe, żeby gdzie indziej mieszkać. Nie ma takiej opcji – mówi jeden z synów. W sprawie interweniował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Decyzję sądu wstrzymano.

