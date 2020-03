Gowin: Jestem zwolennikiem zawieszenia zajęć na uczelniach

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział w programie „Gość Wiadomości”, że jest zwolennikiem zawieszenia zajęć dydaktycznych na polskich uczelniach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Na antenie TVP Info Gowin zwrócił uwagę, że niektórzy rektorzy już zawiesili zajęcia. Decyzję co do wszystkich uczelni w kraju ma podjąć w środę.



– Przez cały czas monitoruję sytuację na uczelniach. Na razie w tej bardzo mobilnej grupie, jaką są studenci i naukowcy, na szczęście nie ma żadnego przypadku choroby – podkreślił wicepremier.



W ocenie ministra prace badawcze powinny być kontynuowane. Dodał też, że proces rekrutacji na studia nie będzie zakłócony.



– W mojej ocenie zawieszeniu powinny ulec zajęcia ze studentami, natomiast nie całe funkcjonowanie uczelni. Trwa też okres wyborów rektorów. Tutaj nie przewiduję żadnego opóźnienia procedur, podobnie jak w przypadku rekrutacji na studia – zaznaczył Gowin.



W wtorek władze Uniwersytetu Warszawskiego zdecydowały o odwołaniu zajęć i wykładów do 14 kwietnia, Na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia nie będą się odbywać aż do odwołania, podobną dezyzję podjął rektor Uniwersytetu Śląskiego.

We wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu kolejnego, 22. przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce – w woj. lubelskim. Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 22 przypadki zarażenia koronawirusem, z czego pięć we wtorek. 1055 osób było objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.– Krok po kroku reagujemy na rozwój sytuacji. Przedwczesne decyzje mogłyby spowodować większe straty gospodarcze, czy też większy nieuzasadniony niepokój. Stopniowe wprowadzanie przemyślanych kroków jest jedną z przyczyn stosunkowo spokojnej reakcji Polaków – powiedział Gowin.Wicepremier wyraził przekonanie, że w naszym kraju sytuacja nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. – Uważam, że scenariusz włoski w Polsce jest bardzo mało prawdopodobny. Sytuacja we Włoszech wymknęła się spod kontroli. W Polsce mamy sprawnie działające instytucje państwowe, samorządowe i bardzo odpowiedzialne działanie Polaków – dodał.