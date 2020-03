Dziennikarka życzyła mu koronawirusa. Sędzia: Jestem wstrząśnięty

„Nie sposób przywyknąć do kłamstw i pomówień, ale nie spodziewałem się, że ktoś będzie życzył zarażenia koronawirusem” – napisał sędzia Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. To reakcja na wypowiedź dziennikarki onet.pl, która sugerowała, że zarażenie sędziego byłoby pozytywnym zjawiskiem.

– Natura próbuje zareagować na to, co się dzieje, i może na jakieś przeludnienie, i może w sądach będzie tak samo. Jeśli wirus dopada takiego szefa sądu w Olsztynie, no to też po coś – mówiła dziennikarka Iwona Kutyna w rozmowie z Piotrem Gąciarkiem, sędzią Sądu Rejonowego w Warszawie.



Na tę wypowiedź zwrócił uwagę portal tvp.info. Sędzia Nawacki przyznał, że jest nią wstrząśnięty.

Jestem wstrząśnięty... Różne niegodziwości spotykają mnie i innych sędziów ze strony niektórych dziennikarzy. Do kłamstw i pomówień nie sposób przywyknąć, ale nie spodziewałem się, że ktoś będzie życzył zarażenia #koronawirus a nawet... https://t.co/jaRl5E0kUl — Maciej Nawacki (@Maciej_Nawacki) March 10, 2020

Sędzia Nawacki jest krytykowany przez opozycję i zaangażowanych politycznie po jej stronie przedstawicieli swojego zawodu. Jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i przewodniczącym jej Komisji do Spraw Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, a także prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie.