Grodzki wrócił z Włoch i poszedł na izbę przyjęć. „Zachowałem się maksymalnie odpowiedzialnie”

Po powrocie z Włoch marszałek Senatu Tomasz Grodzki w celu wykonania badania na obecność koronawirusa udał się na izbę przyjęć. W ten sposób polityk PO – lekarz medycyny, jednocześnie podkreślający, że jest trzecią osobą w państwie – prawdopodobnie złamał procedury określone przez GIS. Grodzki zapewnia, że zachował się w sposób „maksymalnie odpowiedzialny”. W telewizyjnym wywiadzie zapewnił, że na lotnisku podał wszystkie wymagane przez służby dane. – Staliśmy w dusznym samolocie; ludzie byli poddenerwowani – powiedział. Poinformował też, że przez weekend był z żoną chorą na grypę.

O sprawie pisaliśmy na portalu tvp.info w piątek. Według naszych informacji Tomasz Grodzki odmówił po przylocie do Warszawy z Monachium wypełnienia karty lokalizacyjnej pasażera, co jest obowiązkową procedurą po powrocie z regionów wskazanych przez służby sanitarne i MSZ jako zagrożone.



W TVN24 marszałek Senatu zapewnił, że wypełnił wszystkie wymagane dokumenty, choć w jego ocenie procedury nie były komfortowe.



– Staliśmy w dusznym samolocie, wszyscy już w ubraniach. Niech pani wypełni o taką kartkę na stojąco długopisem, kiedy nie może już pani wrócić na swoje miejsce i rozłożyć tego stoliczka – tłumaczył prowadzącej rozmowę dziennikarce.



Dodał, że ludzie byli „poddenerwowani, ale koniec końców te dane zostały wypełnione i zabrane przez ratownika czy osobę, która podawała się za ratownika”, bo co do tego marszałek miał wątpliwości.

Z kolei w poniedziałek po powrocie – po tym, jak pytania o wyjazd zadał na konferencji prasowej Adam Bielan – Tomasz Grodzki udał się, by wykonać test na obecność koronawirusa. Marszałek Senatu stwierdził, że to właśnie test „daje odpowiedź, czy ktoś jest niebezpieczny dla innych”.

Pytany w telewizyjnym wywiadzie potwierdził, że w celu wykonania testu udał się na izbę przyjęć szpitala zakaźnego. Na uwagę prowadzącej, że być może nie było to odpowiedzialne zachowanie, odpowiedział: „Niech pani nie mówi, że nie można (tego robić – red.); można a nawet trzeba”.



Podkreślił, że najpierw się zapisał, a następnie wykonał test i za niego nie płacił. – Zachowałem się w sposób maksymalnie odpowiedzialny – zapewnił marszałek Senatu.



Taką postawą Tomasza Grodzkiego dziwią się politycy i komentatorzy. Zdaniem podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgi Semeniuk „zadziwia fakt, że ten sam marszałek nawołuje polski rząd do odpowiedzialności za sytuację związaną z koronawirusem”.

Fragment telewizyjnego wywiadu jeden z internautów udostępnił w mediach społecznościowych".

Co istotne, marszałek Senatu wyniki testu otrzymał dopiero w poniedziałek wieczorem, choć do Polski wrócił w piątek przed posiedzeniem Senatu. Nie wykonując żadnych badań pojechał bezpośrednio do siedziby izby wyższej parlamentu i przewodniczył jej obradom. Przez kilka kolejnych dni spotykał się między innymi z dziennikarzami, pracownikami Senatu, a także zagranicznymi dyplomatami, w tym ambasadorami.



Jak poinformował, na urlopie był sam, jedynie w towarzystwie oficerów SOP. Pytany, czy także oni zostali przebadani na obecność koronawirusa odpowiedział, że nie wie. – Decyzją swojego dowództwa zostali skierowani nie na kwarantannę, tylko na dwa tygodnie zwolnienia z obowiązków – powiedział i dodał, że „nie komentuje działań SOP-u”.

Tomasz Grodzki był także pytany, czy po powrocie z Włoch, oczekując na wynik testu, wstrzymał spotkania.– Byłem przez cały weekend z żoną chorą na grypę – zaznaczył.Na koniec rozmowy podziękował dziennikarce i pożegnał się z widzami składając ręce, kłaniając się i mówiąc „konnichiwa”, co w języku japońskim oznacza „dzień dobry”.