Syn zarażonej koronawirusem pracował w McDonald's w Poznaniu. Restaurację zamknięto

Jedna z restauracji McDonald's w Poznaniu została zamknięta z powodu koronawirusa. Pracownik lokalu to syn chorej na Covid-19, hospitalizowanej w tym mieście – poinformowało Radio Poznań.

Informacja o kontakcie pracownika z zakażoną koronawirusem, mieszkanką podpoznańskich Czapur, trafiła do zarządu McDonald's w poniedziałek wieczorem.



– Wdrożyliśmy prewencyjnie procedurę zamknięcia restauracji przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu w celu dezynfekcji – powiedziała dla Radia Poznań Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonalds.



– Po dezynfekcji restauracja zostanie otwarta z nową załogą, co do której będzie pewność, że nie miała kontaktu z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Pracownicy restauracji zostali poproszeni o pozostanie w domach na kwarantannie – poinformowała poznańską rozgłośnię Anna Borys-Karwacka.



Do czasu wyniku testu mężczyzny w domach miałoby pozostać 40 osób. O zaistniałej sytuacji został poinformowany sanepid. Nie jest znana liczba klientów, z którymi mieli kontakt pracownicy restauracji.



W 14-dniowej kwarantannie przebywa także mąż mieszkanki Czapur. Z nieoficjalnych informacji Radia Poznań wynika, że nie miał on do tej pory żadnych symptomów chorobowych.



Kobieta z ciężkim zapaleniem płuc przebywa w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu i jest podłączona do respiratora. Pod koniec lutego miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Jak podało regionalna rozgłośnia, „kobieta pracowała w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży na poznańskim Dębcu”.

