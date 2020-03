Lekarze, maseczki i superbohater. Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

Koronawirus atakuje kolejne osoby w Polsce, a takie wiadomości nie mogą ujść uwadze tak uważnym obserwatorom rzeczywistości jakimi są dzieci. Jak się zachować i jak reagować na ich dociekliwość? Przede wszystkim rozmawiać i odpowiadać na pytania; nie wymyślać głupot, do czego jako dorośli mamy tendencję – radzi psycholog Maria Rotkiel. Ekspertka na antenie TVP Info podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie najmłodszym poczucia bezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię na ulicach coraz częściej można zauważyć osoby w maskach, które mogą wywoływać szczególne zaciekawienie dzieci. To jednak nie superbohaterowie z bajek i nie wolno tak tłumaczyć najmłodszym sytuacji – przestrzega psycholog.



– Gdy widzimy kogoś w masce, nie wolno żartować, że to superbohater czy że ktoś się wygłupia – mówi Maria Rotkiel. Jak dodaje, jeśli chodzi o trudne tematy, dzieci bardzo nam pomagają, zadając bardzo konkretne pytania.



Zdaniem ekspertki „nic nie stoi na przeszkodzie, by na te pytania odpowiadać”, jednak należy robić to zgodnie z prawdą.



– Czyli nie wymyślać głupot, bo jako dorośli mamy trochę taką tendencję. Nie kłamać, nie uciekać, natomiast odpowiadać adekwatnie do wieku i zrozumiale – radzi Rotkiel.

Jak tłumaczy, wystarczy wytłumaczyć dziecku, że koronawirus to choroba, którą można się zarazić, ale ryzyko jest mniejsze, gdy przestrzega się pewnych zasad – wówczas ciekawość dziecka będzie zaspokojona.



– Synek też mnie zapytał, czy on zachoruje. Powiedziałam, że nie wiem. A jeśli zachoruje, to będziemy się leczyć. „Aha” i koniec tematu. Nie było mowy o superbohaterach, bo superbohaterem jest lekarz. Dziecko wie o tym, że jak jesteśmy chorzy, to dostajemy pomoc – powiedziała Rotkiel.



Jak zaznaczyła, dzieci boją się wówczas, gdy dostają informację, że nie wiemy, co robić. – Jeśli usłyszą, że wiemy, to będą spokojne – dodała.

#wieszwiecej Polub nas