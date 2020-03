„Grom z jasnego nieba”. Merkel przewiduje, że koronawirus zarazi do 70 proc. Niemców

– 60 do 70 proc. ludności Niemiec zarazi się koronawirusem – oświadczyła Angela Merkel podczas posiedzenia parlamentarnej frakcji CDU. Po słowach niemieckiej kanclerz, które portal bild.de określił mianem „gromu z jasnego nieba” zapadła głucha cisza. Przemawiający później minister zdrowia pocieszał, że 80 proc. zarażonych osób przejdzie chorobę „niemal bezobjawowo”. Pozostałe 20 proc. to jednak, biorąc pod uwagę szacunki Merkel, 10 do 12 mln ludzi.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W związku z zagrożeniem pandemią kanclerz Niemiec opowiedziała się za wprowadzeniem zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by walczyć z epidemią.



– Trzeba się spieszyć, aby rozprzestrzenianie się patogenu nas nie wyprzedzało – podkreśliła.



Szacunki szefowej federalnego rządu potwierdził minister zdrowia Jens Spahn. – Należy się faktycznie spodziewać do 70 proc. zarażonych osób, chyba że wcześniej zostanie opracowana skuteczna szczepionka – powiedział minister. Jego zdaniem 80 proc. zarażonych osób przejdzie chorobę „niemal bezobjawowo”.



Eksperci obawiają się, że w przypadku szczytu zachorowań może zabraknąć w niemieckich placówkach medycznych wolnych łóżek. Federalne ministerstwo zdrowia zapewnia, że obecnie dysponuje 28 tys. łóżek.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, bild.de, morgenpost.de

W Republice Federalnej Niemiec mieszka 83 mln ludzi. 60 do 70 proc. mieszkańców to od 50 do 58 mln. Zatem biorąc pod uwagę przewidywania Merkel i Spahna osób, które nie będą miały szczęścia przeżyć infekcji „niemal bez objawów” będzie w Niemczech od 10 do 11,6 mln. Wcześniej szacunki, zgodnie z którymi miałoby się zarazić od 60 do 70 proc. ludności podawał wirusolog z Berlina, prof. Christian Drosten. Według eksperta epidemia miałaby potrwać dwa lata.Kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie koronawirusem miał – według agencji DPA – minister spraw wewnętrznych RFN Horst Seehofer. Szef resortu musiał poddać się domowej kwarantannie.Wieczorem niemieckie media informowały o 1307 potwierdzonych przypadkach infekcji na terenie całej RFN. Dwoje chorych - w Północnej Nadrenii-Westfalii – zmarło.