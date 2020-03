Pacjent uciekł ze szpitala zakaźnego w Warszawie. Namierzono go i odwieziono karetką

Pacjent w poniedziałek samowolnie opuścił szpital zakaźny w Warszawie, w którym przebywał w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Tego samego dnia namierzyła go policja, a do szpitala odwieziono go karetką. Teraz znów leży na oddziale zakaźnym, a służby sanitarne czekają na wyniki badań.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Rzeczniczka Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Joanna Narożniak potwierdziła doniesienia na ten temat, które pojawiały się w mediach lokalnych.



Jak poinformowała, pacjent jeszcze tego samego dnia został zlokalizowany przez policję. Do szpitala odwieziono go karetką.



W Warszawie, a zarazem w całym województwie mazowieckim, potwierdzono dotąd trzy przypadki koronawirusa.

#wieszwiecej Polub nas