Prawdopodobne zamknięcie szkół na Mazowszu. Prezydent Warszawy wydał pismo

Zwróciłem się do wojewody z pismem, aby rozważyć sytuację ewentualnego zamknięcia szkół w Warszawie i w woj. mazowieckim – poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział, że w trosce o zdrowie seniorów ograniczone zostaną wizyty w placówkach opiekuńczo-leczniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Na konferencji prasowej prezydent Warszawy poinformował, że zwrócił się do wojewody z pismem, „żeby rozważyć sytuację ewentualnego zamknięcia placówek szkolnych w Warszawie i w województwie mazowieckim”.



– To są działania wyjątkowe, ekstraordynaryjne i one wymagają decyzji rządu. My możemy tutaj rekomendować pewne zachowania, natomiast zależy nam na tym, żeby decyzja była podjęta we właściwym momencie po konsultacjach i na wniosek uprawnionych inspektoratów rządowych – powiedział.



Zdaniem prezydenta Warszawy, „jeżeli decyzja zostanie podjęta w całym kraju ta sama, wtedy unikniemy różnic w traktowaniu różnych regionów”. – Natomiast my na ten temat będziemy rozmawiali jutro z prezydentami, będziemy panu premierowi rekomendacje przedkładali, ponieważ traktujemy tę sprawę wyjątkowo poważnie – powiedział. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami zaplanowano na środę o godz. 11.30.



Dyrektorzy moą zawieszać zajęcia w szkołach



Trzaskowski zaznaczył ponadto, że przesłał dyrektorom szkół instrukcję, jak zachować się w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Wyjaśnił, że w takiej sytuacji dyrektorzy placówek mogą zawiesić ich funkcjonowanie do uzyskania wyników stosownego testu. Do takiej sytuacji doszło już w szkole podstawowej nr 150 na Bemowie.

Prezydent podał również dane, uzyskane od administracji rządowej, zgodnie z którymi 33 osoby były hospitalizowane w Warszawie celem wykluczenia koronawirusa, 67 objęto kwarantanną domową, a ponad tysiąc osób objęto nadzorem epidemiologicznym. Ministerstwo Zdrowia jak dotąd poinformowało o trzech przypadkach zakażenia koronawirusem w Warszawie. W całym kraju jest ich już 21.



Trzaskowski zapewnił, że w związku z zagrożeniem koronawirusem miasto szczególnie dba o seniorów, ponieważ to specjalna grupa ryzyka.



– Wprowadzamy ograniczenia wizyt w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych. Jednostki te mają być dodatkowo dezynfekowane i pacjenci będą mieli regularnie mierzoną temperaturę – powiedział.



Miasto prosi powstańców, by zostali w domach



Odnosząc się do funkcjonowania Domu Opieki nad Powstańcami, prezydent zaznaczył, że miasto poprosiło powstańców, aby pozostali w swoich mieszkaniach i domach. – Tam im pomagamy – dodał.

Jak poinformował, miasto zleciło ponadto operatorom środków transportu publicznego w stolicy dezynfekowanie pojazdów oraz wszystkich powierzchni, z którymi kontakt mają pasażerowie.



Trzaskowski wskazał, że zgodnie z decyzją rządu odwołane są wszystkie imprezy masowe. Przypomniał, że przełożona została już Giełda Zawodów, skierowana do VIII-klasistów, która miała się rozpocząć w środę w Pałacu Kultury i Nauki.



Prezydent stolicy odniósł się również do instytucji kultury, w tym teatrów, kin i organizowanych przez nie imprez kulturalnych. Jak zaznaczył, sytuacja jest na bieżąco monitorowana. – Analizujemy na bieżąco sytuację i będziemy podejmowali właściwe wnioski. Zwłaszcza, że teatry czy kina nie są objęte decyzją rządową – powiedział.



Odwołane komisje, konsultacje, konferencje



Trzaskowski wyjaśnił, że w miarę możliwości odwoływane są również wcześniej planowane spotkania, komisje dialogu społecznego, konsultacje i konferencje, gdzie się zbiera wielu ludzi. – My również będziemy analizowali kwestie spotkań z mieszkańcami (...), to, czy takich spotkań nie zawiesić – dodał.

Specjalne wytyczne zostały także przekazane pracownikom Urzędu m. st. Warszawy i jego jednostkom.



– Zalecamy wszystkim pracownikom urzędu, jeżeli się źle czują, wykazują jakiekolwiek symptomy choroby, aby pozostawali w domu – powiedział. Zaznaczył też, że urzędnicy pracują teraz w większej odległości od warszawiaków i jest możliwość dezynfekcji rąk w urzędach.



– Bardzo ściśle z rządem współpracujemy i analizujemy na bieżąco sytuację we wszystkich podległych nam placówkach – podkreślił Trzaskowski. Zaznaczył, że analizowane są różne scenariusze, w tym podjęcie pracy przez internet w niektórych przypadkach.