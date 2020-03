Dworzec Warszawa Zachodnia zostanie zdezynfekowany

W nocy z wtorku na środę zostanie przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja i czyszczenie elektrostatyczne dworca autobusowego Warszawa Zachodnia. – Pozostajemy w kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a nasz zespół na bieżąco monitoruje sytuację powiedział prezes zarządu Polonus SA Maciej Acedański.

Polonus wdrożył rygorystyczne procedury bezpieczeństwa w związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa, jak poinformowali przedstawiciele przewoźnika w komunikacie. Zarówno w autokarach na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia oraz w siedzibie firmy wdrożono procedury sanitarne, zaopatrzono pracowników w dodatkowe środki higieniczne oraz zakupiono sprzęt do ozonowania wnętrza autokarów.



W nocy z wtorku na środę zostanie przeprowadzona dezynfekcja i czyszczenie dworca oraz autobusów, które należą do przewoźnika. Wykorzystane do tego zostaną specjalne maszyny ozonujące. Będą one również używane każdorazowo przy sprzątaniu autokarów Polonus po powrocie z trasy. Dodatkowo pracownicy serwisu sprzątającego autokary zostali wyposażeni w dodatkowe antywirusowe środki czystości. Jak przekazał przedstawiciel Polonus, dezynfekcja dworca będzie powtarzana co kilka dni.



Dodatkowo, w ramach nowych procedur bezpieczeństwa, kierowcy pracujący na liniach dalekobieżnych Polonus oraz kasjerzy zostali zaopatrzeni w płyny dezynfekujące, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki. Pomieszczenia i toalety w autobusach zostały dodatkowo wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk na sucho wraz z zaleceniem regularnego stosowania.

W kasach został prewencyjnie zmodyfikowany system wentylacji oraz uszczelniono okienka kasowe. W najbliższym czasie na dworcu pojawią się dozowniki z płynem dezynfekującym.

Jak przekazał Polonus, wprowadzono również specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcu i w autokarach dotyczące postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem.



– Osoby, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia symptomów choroby zostaną skierowane do specjalnie przygotowanego, wydzielonego i monitorowanego pomieszczenia w charakterze izolatki, w którym będą przebywały do czasu przyjazdu służb medycznych – poinformował Acedański.



– W hali dworca wywieszono instrukcje informujące o zachowaniu zasad higieny oraz numery kontaktowe do instytucji epidemiologicznych. W ostatnich dniach zostały wysłane do przewoźników realizujących kursy do Włoch pisma z rekomendacją czasowego zwieszenia połączeń – dodał prezes zarządu przewoźnika autokarowego.