Orlen zapowiada spadki cen paliw na swych stacjach

Z powodu obecnej ceny baryłki ropy naftowej, PKN Orlen spodziewa się spadków cen paliw na swoich stacjach – poinformowały władze koncernu. – PKN Orlen dostosowuje ofertę cenową do sytuacji rynkowej – napisał prezes Daniel Obajtek w mediach społecznościowych. Spadek cen to efekt koronawirusa.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że od początku roku ceny benzyny 95 i oleju napędowego systematycznie tam maleją. „Obniżki wyniosły średnio ok. 20 gr na litrze benzyny 95 i 32 gr na litrze ON. Mając na uwadze obecną cenę baryłki ropy naftowej, można spodziewać się kolejnych spadków cen” – oświadczyła spółka.



Płocki koncern podkreślił jednocześnie, że „taniej niż w Polsce jest jedynie w Rumunii”. Przypomniał, że ceny detaliczne benzyny czy oleju napędowego „zależą w zdecydowanej mierze od takich czynników makroekonomicznych jak: cena ropy naftowej, giełdowe notowania gotowych produktów paliwowych, czy relacje kursów walut”. W ocenie koncernu „ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce należą niezmiennie do najniższych w Europie”.



„Mając na uwadze, że tendencja spadkowa cen ropy zostanie utrzymana, a pozostałe czynniki będą stabilne, to systematycznie będziemy obniżać ceny paliw na naszych stacjach” – zaznaczył prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

„Obecnie w Polsce mamy jedne z najniższych cen paliw w Europie. To efekt nie tylko niskiej ceny ropy naftowej, ale również rezultat naszych działań optymalizujących koszty produkcji” – dodał szef PKN Orlen, cytowany w komunikacie spółki.



Eksperci z OECD szacują obecnie, że globalna gospodarka spowolni o 0,5 punktu procentowego, co z przestojami chińskich rafinerii przyczyni się do zmniejszenia przyrostu globalnego popytu na ropę w bieżącym roku o 200 tys. baryłek na dobę w stosunku do ubiegłego roku.



Aktualna średnia cena baryłki ropy naftowej wynosi ok. 35 dolarów.