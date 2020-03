Dwie największe polskie uczelnie odwołują zajęcia

Od wtorku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a od środy Uniwersytet Warszawski odwołały wykłady dla studentów i doktorantów. Ze względu na epidemię koronawirusa uczelnie wprowadziły także szereg innych obostrzeń.

Biuro prasowe Uniwersytetu Jagiellońskiego podało, że zarządzeniem rektora uczelni od wtorku do dnia uchylenia zarządzenia odwołano wykłady dla studentów i doktorantów i zalecono ich udostępnianie drogą elektroniczną. Odwołano również zajęcia wychowania fizycznego. O organizacji ćwiczeń mają decydować dziekani poszczególnych wydziałów.



Decyzją rektora uczelni odwołane zostają też wszystkie konferencje i imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wstrzymane wszystkie wyjazdy służbowe zagraniczne, a wyjazdy krajowe służbowe ograniczone do tych „bezwzględnie koniecznych”; wstrzymane zostają przyjazdy do UJ gości zagranicznych.



Uczelni poinformowała również, że zamyka wszystkie ekspozycje w Muzeum UJ - Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego; Wstrzymuje też zakwaterowanie nowych osób w akademikach i wprowadza zakaz odwiedzin gości z zewnątrz.



Jak poinformował w komunikacie Uniwersytet Warszawski, na tej uczelni od środy do 14 kwietnia odwołane są wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy. Nie dotyczy to jednak zajęć prowadzonych zdalnie.

źródło: pap

Do 30 kwietnia odwołane są też wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne). W tym samym okresie zawieszone mają też być służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.Ponadto zamknięto dla czytelników Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.O odwołaniu marcowych i kwietniowych wydarzeń na swoich stronach internetowych informuje coraz więcej uczelni.