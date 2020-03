Maseczki nie ochronią przed koronawirusem. Mogą za to być źródłem zakażenia

Noszenie ochronnej maski typu chirurgicznego ma sens tylko gdy opiekujemy się chorym, jesteśmy zakażeni koronawirusem 2019-nCoV lub takie zakażenie u siebie podejrzewamy. Maski są skuteczne tylko w połączeniu z innymi środkami ochronnymi, zwłaszcza myciem rąk – radzą eksperci na internetowej stronie WHO.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają noszenie maseczek (i zgłaszanie się do lekarza) wszystkim osobom mającym gorączkę, trudności z oddychaniem, kichającym i kaszlącym. Takie działanie profilaktyczne praktykowane jest od wielu lat na przykład w Japonii. Zdrowi potrzebują maseczek tylko wówczas, gdy opiekują się przebywającą w tym samym pomieszczeniu osobą z podejrzeniem infekcji.



Maska źródłem infekcji



– Maseczki służą przede wszystkim do ochrony osób zakażonych, aby nie stanowili zagrożenia dla otoczenia – wyjaśnił płk prof. Krzysztof Korzeniewski, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego.



– Noszone przez osoby niezakażone bardziej działają na dobre samopoczucie noszących, niż mają znaczenie epidemiologiczne. Maseczki powszechnie stosowane, np. w służbie zdrowia, mają tak duże pory, że ich skuteczność pod względem blokowania drobnoustrojów wydostających się z wydychanym powietrzem jest znikoma – dodał.



Trzeba umieć używać maski



WHO informuje, że maska nie ochroni przed infekcją, a nawet może stać się jej źródłem, jeśli nosząca ją osoba lekceważy inne działania profilaktyczne. Chodzi to zwłaszcza o częste mycie rak mydłem lub odkażanie ich żelem zawierającym alkohol.



Ważne jest też właściwe używanie maski i pozbywanie się jej. Przed jej założeniem trzeba oczyścić ręce preparatem zawierającym alkohol lub umyć wodą i mydłem. W przypadku maseczki chirurgicznej trzeba zlokalizować umieszczoną w jej górnej części blaszkę, która po odpowiednim dogięciu powinna przylegać do górnej części nosa.

Jeśli maska wyposażona została w gumki, trzeba je zaczepić o uszy, a jeśli ma tasiemki – zawiązać z tyłu głowy. Maska powinna zakrywać usta, nos i podbródek, przy czym nie powinno być luki pomiędzy twarzą a maską.



Należy unikać dotykania maski podczas jej używania. Jeśli jednak do tego dojdzie, trzeba oczyścić ręce preparatem alkoholowym lub wodą i mydłem. Gdy tylko maska stanie się wilgotna, trzeba ją wymienić na nową. Jednorazowych masek nie należy używać ponownie.



Ściągać od tyłu, od razu wyrzucić



Maskę należy zdejmować, chwytając za część tylną, bez dotykania potencjalnie zakażonej części przedniej, a także natychmiast wyrzucić do zamkniętego pojemnika. Po wykonaniu tej czynności należy oczyścić ręce preparatem alkoholowym lub umyć wodą i mydłem.



Wysoki poziom ochrony przed koronawirusem zapewni półmaska filtrująca o klasie ochronnej FFP3 – uważa ekspertka z Państwowego Zakładu Higieny dr Agnieszka Chojecka.

Koronawirus jest mniejszy niż 0,3 mikrometra (60-140 nm). Jego cząstki są przenoszone drogą kropelkową (kichanie, kaszel, mówienie) przez aerozol biologiczny (20-300 mikrometrów średnicy).

źródło: pap

Dr Chojecka podkreśla, że „nosząc maskę w strefie zagrożenia minimalizujemy ryzyko zakażenia – natomiast ważne jest, aby stosować się do terminów przydatności do użycia, gdyż na filtrach gromadzą się mikroorganizmy i one też mogą stanowić źródło zakażenia”.Ekspertka dodaje, że sprzęt ochrony osobistej, w tym sprzęt ochrony układu oddechowego, powinien być oznakowany znakiem CE – co oznacza, że został prawidłowo zaprojektowany, skonstruowany i wykonany z właściwych materiałów.