Nowy prezes TVP Maciej Łopiński: Dziękuję Jackowi Kurskiemu, który skutecznie kierował telewizją

Naszą troską będą starania, żeby zapewnić telewizji publicznej stabilne finansowanie, abyśmy nie musieli o to co roku zabiegać; byśmy wiedzieli, na czym stoimy – mówił na konferencji prasowej władz TVP Maciej Łopiński, wybrany przez Radę Nadzorczą p.o. prezesa zarządu Telewizji Polskiej.

Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Jej uchwałę opublikowano na stronach Sejmu. Na funkcję... zobacz więcej

Jak przyznał, przyjęcie nowej roli nie przyszło mu łatwo, ale traktuje ją jedynie tymczasowo. Jednocześnie podziękował swojemu poprzednikowi Jackowi Kurskiemu i poinformował, że zaproponowano mu objęcie stanowiska doradcy zarządu spółki.



Konferencja prasowa w siedzibie telewizji publicznej odbyła się chwilę po posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki, w którego trakcie zdecydowano o odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Na jego miejsce oddelegowano Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu. Jednocześnie rada zawiesiła w czynnościach na okres trzech miesięcy Marzenę Paczuską-Tętnik, członkinię zarządu TVP.



Maciej Łopiński dotąd był przewodniczącym rady nadzorczej Telewizji Polskiej. Teraz jego miejsce zajął Przemysław Tejkowski.



Telewizja „w naprawdę dobrej kondycji”



– Dziękuję członkom rady nadzorczej, dziękuję Jackowi Kurskiemu, który przez parę lat kierował telewizją i robił to skutecznie – mówił na konferencji Łopiński. Jego zdaniem telewizja jest w „naprawdę dobrej kondycji”, głównie dzięki zasługom Jacka Kurskiego.



Zadeklarował, że już po podpisaniu ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych „naszą troską będą starania, żeby zapewnić telewizji publicznej stabilne finansowanie, tak żebyśmy nie musieli o to zabiegać, tylko żebyśmy wiedzieli na czym stoimy”.



– Telewizja jest medium, które – co istotne – budzi w widzach uczucia patriotyczne, tożsamościowe. I nie chodzi tylko o relacje świąt państwowych, różnych uroczystości, ale i imprezy sportowe, które tego ducha patriotycznego i tych zbiorowych uniesień powodują dużo. Mam nadzieję, że będą nadal wiele ich powodować – podkreślił Łopiński.

Poinformował, że zarząd TVP ma zamiar zaproponować Jackowi Kurskiem funkcję doradcy.



Kurski: Zostaję na pokładzie



Były prezes TVP na konferencji przyznał, że jest szczęśliwy z podpisu prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą „gwarantującą mediom publicznym prawie 2 mld zł należnej rekompensaty”, dzięki której – jak mówił Jacek Kurski – „media publiczne, w tym Telewizja Polska, będą dysponowały środkami koniecznymi na utrzymanie”. Dodał przy tym, że jeszcze bardziej cieszy go jego następca, Maciej Łopiński.



– Z całego serca dziękuję wszystkim państwu za współpracę, za wspólne poświęcenie i pasję dla budowy siły i potęgi Telewizji Polskiej. Przygotowałem wielką mowę podsumowującą moje dokonania, ale w świetle zaproszenia przez prezesa Łopińskiego, żebym był doradcą zarządu, myślę, że nie ma potrzeby, bo zostaję z państwem na pokładzie w skromnej roli doradcy zarządu, z którym będę się dzielił najlepszą swoją wiedzą – powiedział Jacek Kurski.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

W komunikacie RMN opublikowanym na stronie Sejmu podano, że RMN uchwałą z dnia 9 marca 2020 r. „odwołuje Jacka Kurskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”. Jacek Kurski kierował firmą. od 8 stycznia 2016 r.