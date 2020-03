Właściciel Nottinghamu i Olympiakosu ma koronawirusa

Evangelos Marinakis, właściciel greckiego klubu Olympiakosu Pireus oraz występującego w angielskiej The Championship klubu Nottingham Forest ma koronawirusa. Grek w ostatni piątek spotkał się z piłkarzami angielskiego zespołu. Marinakis fotografował się z zawodnikami i obejmował się z kibicami.

źródło: twitter

– Koronawirus odwiedził i mnie. Czuję się zobowiązany, by poinformować o tym opinię publiczną. Czuję się dobrze. Przestrzegam wszelkich niezbędnych środków i zaleceń lekarzy. Radzę wszystkim, aby robili to samo i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia – przekazał informację o chorobie Evangelos Marinakis.52-letni grecki biznesmen dużo podróżuje i to najprawdopodobniej przyczyniło się do zarażenia koronawirusem. Angielskie media przypominają, że Marinakis był ostatnio często widziany na meczach futbolowych.W ostatni piątek Grek był obecny na spotkaniu ligowym w Nottingham, gdy piłkarze Forest przegrali u siebie z Millwall 0:3 w 37. kolejce angielskiej Championship.27 lutego grecki biznesmen był na trybunach stadionu Arsenalu, gdy Olympiakos Pireus rywalizował z Kanonierami w meczu Ligi Europy. Awans do kolejnej fazy rozgrywek nieoczekiwanie wywalczyli Grecy.