Lekarze o stanie pacjenta z koronawirusem we Wrocławiu

Zakażony koronawirusem 73-letni mężczyzna, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, nadal jest w ciężkim stanie – przekazała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

We Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, który ma być w całości dedykowany leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem, hospitalizowane są trzy osoby z potwierdzonym patogenem.



W najpoważniejszym stanie jest 73–letni mężczyzna, który trafił do szpitala w piątek. Mężczyzna zaraził się od osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych. We wtorek rano rzeczniczka szpitala Urszula Małecka przekazała, że stan pacjenta jest nadal ciężki. – Niestety nie ulega on poprawie. Pacjent ma problemy z oddychaniem – dodała Małecka.



W szpitalu ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem przebywa też 74–letnia kobieta, związana rodzinnie z 73–latkiem. Jej stan – jak przekazała Małecka – jest poważny, ale stabilny.



Trzeci z pacjentów to 26–latek, który jest w bardzo dobrym stanie. – Wkrótce zostaną wykonane ponowne testy, żeby wykluczyć u niego koronawirusa – powiedziała rzeczniczka. To pierwszy na Dolnym Śląsku pacjent ze stwierdzonym koronawirusem. Wrócił on do Wrocławia z Wielkiej Brytanii.



Oprócz osób zakażonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego obserwowanych jest 18 osób z podejrzeniem koronawirusa.

