Kontrola pasażerów w pociągach w związku z koronawirusem

Pasażerowie wszystkich pociągów PKP Intercity wjeżdżających z zagranicy do Polski są proszeni o wypełnianie i oddawanie pracownikom przewoźnika kart lokalizacji. Na około 40 dworcach w kraju wyznaczono miejsca, w których mogą przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy PKP Intercity od 10 marca we wszystkich pociągach kursujących w relacjach międzynarodowych do Polski dystrybuują i zbierają od pasażerów karty lokalizacji w formie ankiety, sporządzonej w języku polskim i angielskim, o czym podróżni są informowani w formie komunikatów wygłaszanych przez nagłośnienie znajdujące się na wyposażeniu pociągu” – poinformowało PKP Intercity.



Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, ankieta ta jest również dostępna w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów w komunikacji międzynarodowej. Można pobrać ją także ze strony PKP Intercity.



„Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na około 40 dworcach w kraju” – informuje spółka na swojej stronie internetowej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PKP Intercity

„W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego” – poinformował przewoźnik.„W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji” – napisało PKP Intercity.