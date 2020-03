Kadencja prezydencka Władimira Putina będzie liczona od nowa

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, opowiedziała się za poprawką w konstytucji o liczeniu od nowa kadencji prezydenckich Władimira Putina. Zgodził się na to sam Putin zastrzegając, że warunkiem jest zaakceptowanie tej decyzji przez Sąd Konstytucyjny.

Podczas debaty Walentina Tierieszkowa zaproponowała, by usunąć z ustawy zasadniczej ograniczenie liczby kadencji prezydenckich. Słynna astronautka, pierwsza kobieta w kosmosie, reprezentuje w Dumie Państwowej rządzącą partię Jedna Rosja.



– Trzeba wszystko przewidzieć, uczciwie, jawnie i publicznie. Albo w ogóle znieść w konstytucji ograniczenia liczby kadencji prezydenckich, albo – jeśli wymagać będzie tego sytuacja i, co najważniejsze, jeśli zechcą tego ludzie – zawrzeć w ustawie możliwość kandydowania urzędującego prezydenta na to stanowisko, już zgodnie z odnowioną konstytucją – powiedziała Tierieszkowa.



Putin, który przyjechał do parlamentu na głosowanie powiedział, że jest przeciwny zniesieniu ograniczenia kadencji prezydenckich, które jest zapisane w obecnej konstytucji.



Ocenił jednak, że dopuszczalne jest liczenie kadencji od nowa, jeśli Sąd Konstytucyjny uzna, że taka poprawka nie jest sprzeczna z ustawą zasadniczą i jeśli Rosjanie wyrażą dla niej poparcie.



Drugą z rzędu, dozwolona przez konstytucję kadencja Putina upływa w 2024 r.

