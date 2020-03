Kiedy policjanci mogą zapukać do drzwi. Kontrole osób w kwarantannie

Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną – poinformował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Zaznaczył, że nie chodzi tylko o kontrolę obecności, ale żeby w razie potrzeby pomóc takim osobom. Na konferencji w resorcie zdrowia szef policji podkreślił, że kontrole będą prowadzić umundurowani funkcjonariusze, m.in. z uwagi na zwiększoną aktywność oszustów próbujących wykorzystać zagrożenie koronawirusem.

Szef policji przypomniał, że we wszystkich komendach wojewódzkich funkcjonują centra operacyjne, które są w bieżącym kontakcie z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.



– Codziennie do tych centrów operacyjnych trafiać będą wykazy osób objętych kwarantanną (...) te adresy będą przekazane do komend miejskich i powiatowych. Policjanci będą zadaniowani, aby co najmniej raz na dobę skontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną – poinformował.



Według danych resortu zdrowia osób objętych kwarantanną domową w Polsce jest ponad tysiąc.



Jednym z najważniejszych założeń działań policjantów jest brak kontaktu bezpośredniego między policjantem a osobą objętą kwarantanną. Jak podkreślił Szymczyk, nie będzie wymagane pokazanie dowodu osobistego czy skanowanie odcisków linii papilarnych.



– To też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w sposób bezpieczny i dla osoby kontrolowanej i dla funkcjonariuszy tego sprawdzenia dokonać – zaznaczył.



Najpierw kontakt telefoniczny



Podał, że sprawdzenie rozpocznie się od kontaktu telefonicznego. Funkcjonariusz po przyjeździe w miejsce zamieszkania osoby objętej kwarantanną zadzwoni do niej. – Będziemy dążyć do bezpiecznego potwierdzenia obecności tej osoby w miejscu zamieszkania – zapewnił.

Szef policji wskazał, że to będzie nie tylko kontrola obecności, ale również zapytanie o ewentualne potrzeby i pomoc.



– W przypadku, kiedy taka pomoc będzie potrzebna, czy to ze strony służb sanitarnych, czy też np. ze strony służb wojewody, które są odpowiedziane za dostarczenie ewentualnie żywności czy leków, informacje te będziemy przekazywać do służb sanitarnych czy do służb wojewody – podał.



Poinformował, że możliwy będzie również kontakt zwrotny. – W przypadku potrzeby będzie możliwość dodzwonienia się do funkcjonariuszy, którzy te kontrole będą realizować, jeśli taka potrzeba wsparcia i pomocy dla osób objętych kwarantanną zaistnieje – powiedział Szymczyk.



– Będziemy robić wszystko, aby takiej pomocy w ramach posiadanych możliwości i kompetencji udzielić, albo przekazać te oczekiwania do służb, które tą pomoc będą mogły zrealizować – zapewnił.

Gdyby dana osoba nie mogła odebrać telefonu, policja ponowi próbę kontaktu, a następnie zweryfikuje jej obecność w mieszkaniu.– Jeśli tego kontaktu nie będzie w ogóle, to też może to świadczyć, że dzieje się coś niepokojącego – wyjaśnił Szymczyk. Dodał, że policja będzie przekazywać informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich efektach do wojewódzkich inspektorów sanitarnych. – Ta troska o te osoby jest kluczowa i wiodąca – powiedział.

Komendant położył też nacisk na to, że kontrole przeprowadzać policjanci umundurowani, wyposażeni w środki ochrony osobistej.



– Te kontrole będą prowadzone przez policjantów umundurowanych. Bardzo proszę, bo niestety w związku z tą sytuacją aktywność oszustów jest już przez nas obserwowana, gdyby pojawiały się osoby bez mundurów, to absolutnie to nie jesteśmy my – uczulił.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski odnosząc się do zapowiedzianych kontroli powiedział, że to właśnie „codzienny kontakt funkcjonariusza polskiej policji z osobą, która jest w domu daje jej poczucie bezpieczeństwa”. Jak mówił, policjanci, którzy będą wykonywać tego typu kontrolę najczęściej znają środowisko czy osoby, do których będą się udawać.



– To cenne, że osoba, która zna środowisko, społeczeństwo po prostu przyjdzie i zapyta, czy wszystko jest w porządku – zaznaczył szef resortu zdrowia.