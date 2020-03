Minister zdrowia: kilka nowych przypadków zakażeń COVID-19

Potwierdzono trzy nowe przypadki zakażeń koronawirusem COVID-19 – poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jedno z zakażeń odnotowano w Warszawie, a dwa kolejne w Cieszynie. Łącznie w Polsce z powodu nowego wirusa zachorowało już 20 osób. Resort zdrowia wspólnie z MSWiA oraz policją wypracowali mechanizm objęcia opieką osób w kwarantannie.

Potwierdzony w Warszawie pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych przypadek zakażenia oznacza, że w woj. mazowieckim na koronawirusa chorują już trzy osoby. Z kolei w woj. śląskim, gdzie leży Cieszyn, liczba zakażonych osób wynosi siedem (z czego pięć w Raciborzu).



Zdiagnozowane we wtorek osoby w ostatnim czasie przebywały we Włoszech – poinformował Łukasz Szumowski.



Zapewnił też, że służby sanitarne lokalizują w tej chwili wszystkie osoby, które mogły mieć styczność z tymi chorymi. –Wszytkie osoby z kontaktu są przez służby sanitarne lokalizowane. Procedura jest dokładnie taka sama, jak przy poprzednich 17. przypadkach – dodał.



Podczas konferencji szef resortu zdrowia zapowiedział wprowadzenie metod „bardzo ścisłej kontroli” osób przebywających w kwarantannie.



Opieka i kontrola osób objętych kwarantanną



– Wiemy, że część z tych osób może być samotna, w wieku podeszłym lub może wymagać pomocy. W związku z tym wspólnie z ministerstwem spraw wewnętrznych i polską policją wypracowaliśmy mechanizm objęcia opieką osób, które są w kwarantannie – poinformował szef MZ.

Powiedział, że policjanci będą codziennie pukać do drzwi osób przebywających w kwarantannie i pytać, czy czegoś nie potrzebują, a także sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny.



– Z punktu widzenia ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa to jest niezwykle istotne i ważne, żebyśmy bardzo odpowiedzialnie i poważnie podchodzili do kwarantanny. To nie jest czas wolny, czas kiedy możemy wyjść do sklepu, z psem na spacer lub pójść po bułki. To jest czas, kiedy musimy być w domu, w miejscu gdzie powinniśmy przebywać – powiedział.



Kontrole sanitarne na przejściach granicznych



Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował z kolei, że od godz. 15 w poniedziałek do 7 rano we wtorek kontroli sanitarnej na granicach zostało poddanych blisko 250 busów i ok. 90 autokarów. Kontrole sanitarne wjeżdżających z terenu Niemiec i Czech prowadzone są w pięciu miejscach przy przejazdach autostradowych: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki.

W kontrole zaangażowani są m.in. funkcjonariusze policji, straży granicznej i inspekcji transportu drogowego. Pomiaru temperatury u pasażerów dokonują ratownicy medyczni. To oni podczas kontroli jako pierwsi wchodzą do pojazdu, a kierowca otrzymuje karty lokalizacyjne, które wypełniają pasażerowie. Kontrola zajmuje ok. 10-15 min.

Podróżni proszeni są o podanie m.in. swoich danych osobowych i adresu zamieszkania – na wypadek, gdyby w przyszłości konieczny był szybki kontakt z osobami, które podróżowały w poszczególnych pojazdach w związku z zakażeniem koronawirusem.



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.



O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowano 4 marca. Osoby, u których wykryto koronawirusa przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.