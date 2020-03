Co wzmocni odporność przeciw infekcjom wirusowym? Mamy porady eksperta od ziół

Przy infekcjach wirusowych nie należy stosować antybiotyków, znacznie lepiej sprawdzą się zioła. Jeżówka purpurowa pobudzi działanie układu odpornościowego, miód zwalczy bakterie i stany zapalne, a czarny bez pomoże obniżyć gorączkę. W okresie wzmożonej aktywności wirusów warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi roślin leczniczych – przekonuje Joanna Nestorowicz-Kiegiel z Instytutu Zielarstwa i Terapii Naturalnych.

Aktywność fizyczna, prawidłowa ilość snu, unikanie stresu, rezygnacja z używek, dieta bogata w witaminy i mikroelementy – to warunki prawidłowego poziomu odporności. Szczególnie ważne są przyprawy podnoszące energetykę, czyli rozgrzewające nasz organizm.



Godne polecenia są: imbir, kardamon, chili, pieprz cayenne czy gałka muszkatołowa. Niektóre ostre, gorzkie przyprawy mają także działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe, np. kurkuma, czarny pieprz, kolendra, gorczyca i czarnuszka.



Na układ odpornościowy olbrzymi wpływ ma dieta i prawidłowy dobór roślin leczniczych. Do tych najpopularniejszych należą m.in. aloes, czarny bez, lipa, malina, dzika róża, czosnek, czystek i jeżówka purpurowa (echinacea). Warto pamiętać o miodzie i produktach pszczelich (pyłek kwiatowy, mleczko i pierzga) oraz witaminach – szczególnie C (kwas L-askorbinowy).

zawiera biologicznie czynne związki: alkamidy, kwas kawowy, olejki eteryczne, flawonoidy, fenolokwasy, poliacetyleny i polisacharydy. Roślina ta pobudza działanie układu odpornościowego, nasila proces fagocytozy, wykazuje działanie bakteriobójcze i pobudza białe ciałka krwi do wydzielania substancji przeciwwirusowych. Ze względu na specyficzny sposób aktywowania układu odpornościowego ważny jest sposób dozowania jeżówki: przez siedem dni, po czym odstawiamy na kolejne 21 dni. Taką kurację należy powtórzyć minimum trzy razy. Najlepiej rozpocząć już w połowie sierpnia, by przygotować organizm, zanim pojawią się pierwsze jesienne infekcje.

Aloes – w jego skład wchodzi ponad 200 substancji. Do najbardziej istotnych dla układu immunologicznego należą: aloweroza, aminokwasy, lizyna – podstawowy budulec obecnych we krwi przeciwciał, enzymy, kwasy tłuszczowe i witaminy zwiększające odporność.



Istnieje kilka form podania aloesu, m.in. kapsułki z proszkowanym aloesem lub żel do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Jednak ze względu na aktywność poszczególnych składników aloesu, najpopularniejszym i najbardziej polecanym jest sok. Należy pić na czczo 50 ml lub jako ostatni pokarm przed snem.



Aloes świetnie komponuje się z innymi produktami zdrowotnymi, w tym z miodem. Jego cierpki smak można złagodzić, tworząc mieszankę aloesowo–miodową, dodawaną np. do twarożku, jogurtu czy jako polewa do naleśników. Jest to ważne, bo miód i produkty pszczele silnie oddziałują na układ odpornościowy, wzmacniając jego funkcjonowanie.



Miód i produkty pszczele (mleczko, propolis, pyłek) – działają bakteriobójczo, przeciwzapalnie i wzmacniająco. Podstawowymi składnikami miodu są cukry, które zaopatrują organizm w energię. Kolejne dobroczynne składniki miodu to aminokwasy i składniki mineralne. Badania wykazały także obecność witamin, enzymów, substancje żółciowe i liczne substancje antybiotyczne o działaniu przeciwbakteryjnym.

Pozostałe produkty pracy pszczół są równie silnym środkiem pobudzania układu odpornościowego. Propolis w postaci nalewki lub aerozolu aktywuje organizm do samoobrony oraz działa przeciwwirusowo. Mleczko pszczele i pyłek dostarczają do organizmu wysokowartościowe substancje białkowe, witaminy i składniki mineralne. Zawartość białka jest w nich wyższa niż w miodzie. Białka pyłków składają się w znacznej mierze z aminokwasów egzogennych, czyli takich, jakie muszą być dostarczane z pożywieniem, a są nie do zastąpienia w diecie osoby zmagającej się z infekcjami.



Dzika róża – roślina mająca szereg cech niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Bogata w bioflawonoidy, witaminę C, garbniki, kwasy organiczne, karoteny i pektyny. Obecne w surowcu flawonoidy i pektyny prawdopodobnie chronią witaminę C przed utlenieniem, stąd możliwe jest jej lepsze wykorzystanie przez organizm. Znane są odwary i napary z kwiatów, nalewki, octy, miody i niezwykle aromatyczny olejek różany.



Malina – zawiera antocyjany, kwasy organiczne, śluzy, pektyny, cukry oraz zespół witamin i soli mineralnych. Suszone owoce i sok są stosowane napotnie i przeciwgorączkowo. Ze względu na smak sok malinowy jest stosowany jako polepszacz smaku leków i jako dodatek do syropów podawanych w przeziębieniu.



Lipa – zaliczana jest do grup surowców flawonoidowych, zawiera także wiele śluzów i olejków. Szczególnie ważny jest tilirozyd, działający przeciwzapalnie. Kwiat lipy wykorzystywany jest napotnie, w schorzeniach górnych dróg oddechowych z podwyższoną temperaturą. Lipa ma działanie śluzowo-powlekające. Ze względu na sporą zawartość olejków, w tym występujących tam związków terpenowych i eugenolu, ma właściwości uspokajające i nasenne, co wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego.

Czosnek pospolity – zapobiega powstawaniu bakterii gnilnych i fermentacyjnych, obniża ciśnienie krwi, odtruwa organizm, wykazuje działanie przeciwgrzybiczne. Jest jedną z najsilniejszych roślin leczniczych o właściwościach niemal antybiotycznych (dzięki garlicynie). Najbardziej skuteczny jest spożywany świeży, a jego ostry i niezbyt przyjemny zapach może być neutralizowany przez spożywanie liści pietruszki, kopru, selera.



Cebula zwyczajna – działa dezynfekująco, znosi nadmierną fermentację, działa przeciwbakteryjnie w infekcjach jamy ustnej oraz schorzeń górnych dróg oddechowych. Tamponada do nosa, nasączona niewielką ilością świeżego soku z cebuli jest skuteczna przy leczeniu przeziębiania i grypy. Podobnie, codzienne zażywanie syropu z cebuli nie tylko pomaga w leczeniu, ale też jest środkiem profilaktycznych chroniącym przed infekcjami.



Bez czarny – właściwości lecznicze i wzmacniające układ odpornościowy mają kwiaty i owoce bzu. Kwiaty zawierają znaczne ilości flawonoidów, kwasy organiczne, fenolokwasy, znaczne ilości soli mineralnych, nieco olejków eterycznych, śluzów i garbników. Stosowane są napotnie, moczopędnie, przeciwgorączkowo oraz zmniejszają przepuszczalność naczyń włosowatych. Polecane w walce z przeziębieniem, grypą, stanem gorączkowym. Napary z kwiatów stosuje się także do płukania jamy ustnej i gardła w przypadku infekcji, chrypki lub pieczenia.



Natomiast owoce czarnego bzu poza składnikami wymienionymi w kwiatach mają witaminę C, witaminy z grupy B, cukry i pektyny. Ze względu na występowanie toksycznych związków cyjanogennych nie wolno spożywać świeżych owoców bzu. W zamian przygotowuje się z nich powidła, dżemy i soki, stosowane z powodzeniem jako produkty chroniące przed chorobami lub wspomagające leczenie infekcji.



Czystek – badania pokazują także szerokie działanie antybiotyczne czystka w zakresie przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym i przeciwwirusowym. Hamuje rozwój wirusów grypy, opryszczki i półpaśca. Przyjmuje się jako napar, kapsułki lub w postaci sproszkowanej.