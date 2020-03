Minister sportu rekomenduje odwołanie wszystkich imprez sportowych

– Rekomendujemy odwoływanie wszystkich imprez sportowych, nie tylko masowych, ale i tych o mniejszym zasięgu, gdyż zdrowie zawodników jest najważniejsze – poinformowała po spotkaniu z prezesami związków minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Łącznie na świecie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r. odnotowano 109 695 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 811 zgonów – podaje na... zobacz więcej

O odwołaniu wszystkich imprez masowych – tzn. z udziałem co najmniej tysiąca widzów na stadionach i nie mniej niż 300 w halach i innych obiektach zamkniętych – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach.



Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 110 tys. przypadków zakażenia i ok. cztery tysiące zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 18 przypadków zakażenia.

