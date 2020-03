Sasin: nie wykluczam zawieszenia zajęć w szkołach

Nie wykluczam jakichkolwiek decyzji, również takich o możliwości zawieszenia zajęć szkolnych w całym kraju – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Musimy się liczyć z wieloma rzeczami, które będą towarzyszyły epidemii.

Władze Cieszyna zawiesiły we wtorek zajęcia w dwóch szkołach podstawowych i jednym liceum. Istnieje bowiem podejrzenie kontaktu z osobą, która może...

źródło: pap

– Na razie nie ma takiej decyzji z poziomu ogólnopolskiego – zastrzegł Sasin. Dodał, że nie wyklucza jednak, że kolejne samorządy mogą decydować się na zamykanie szkół, „bo oświata jest też w rękach samorządów”.Wicepremier dodał, że musimy się liczyć z bardzo wieloma rzeczami, które będą towarzyszyły epidemii koronawirusa. Przypomniał, że Minister Zdrowia przewiduje „bardzo szybki wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem”.– Na razie nie zdecydowaliśmy się jeszcze na taki drastyczny krok - przerwania w całym kraju zajęć szkolnych – wskazał Sasin. Podkreślił, że sytuacja jest cały czas monitorowana. Jednak dodał: – Nie wykluczam dzisiaj jakichkolwiek decyzji, również takich o możliwości zawieszenia zajęć szkolnych. Kiedy tylko będą przesłanki do tego, na pewno to się stanie.– Dyrektorzy szkół, tak jak dotąd, mają obserwować sytuację w najbliższym otoczeniu, w ich miejscowości i w sytuacji ewentualnego zagrożenia podejmować decyzję o zawieszeniu zajęć – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Szef MEN przypomniał, że już teraz pozwalają na to przepisy i część szkół korzystała z tego w ostatnich dniach.