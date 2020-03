Jacht „I Love Poland” wygrał regaty na Karaibach

Jacht „I Love Poland” wygrał czterodniowe regaty odbywające się na karaibskiej wyspie St. Maarten. W zawodach St. Maarten Heineken Regatta wzięło udział 149 jachtów, na których ścigali się żeglarze z 35 krajów.

Płynący pod polską banderą jacht „I Love Poland”, dowodzony przez kapitana Grzegorza Baranowskiego, okazał się najlepszy w swojej klasie. To drugie z rzędu zwycięstwo polskiej załogi w tych regatach.



– Do ostatniego wyścigu podeszliśmy spokojnie, ale z pełną koncentracją – przyznał kapitan Grzegorz Baranowski. – Plan był prosty: dobrze wystartować, robić swoje i popełnić jak najmniej błędów. Bez potknięć się nie obyło, ale dobra praca załogi, dobre decyzje taktyczne i walka do samego końca dały efekt.



Niespełna tydzień przed rozpoczęciem St. Maarten Heineken Regatta polski jacht zajął drugą lokatę w klasyfikacji jednokadłubowców w regatach RORC Carribean 600. Zgodnie z planem jacht „I Love Poland” wystartuje teraz w kwietniowych regatach Les Voiles de Saint-Barth zamykających karaibski sezon regatowy.





