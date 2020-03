Masakra delfinów na plaży w Namibii

Na trudno dostępnej plaży w Namibii znaleziono 86 martwych delfinów. – Wszczęło śledztwo, które ma ustalić, w jaki sposób zwierzęta zginęły – poinformowały władze tego afrykańskiego kraju.

Szczątki delfinowców ciemnych znaleźli w piątek rybacy na plaży ok. 40 km od miasta Luederitz na południowym wschodzie kraju. Wśród martwych zwierząt były dwa młode, których wiek oszacowano na kilka dni.



Biolożka morska Kolette Grobler stwierdziła, że ssaki były martwe od ok. tygodnia. – Podejrzewamy, że jeden z nich był ranny lub chory i wezwał pozostałe na pomoc, a to mogło spowodować przypadkowe wyrzucenie ich na brzeg – powiedziała Grobler.



Ministerstwo rybołówstwa i zasobów morskich Namibii poinformowało, że bada przyczynę śmierci zwierząt.

"Dusky dolphin mass stranding: [Namibia].



On Friday, the Lüderitz office of the Ministry of Fisheries and Marine Resources received a report from a lobster vessel, that a number of dead dolphins had been seen at Hottentot Bay, about 60 km north of Lüderitz.