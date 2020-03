Marszałek Grodzki łamie zarządzenie ws. koronawirusa, które sam podpisał

W piątek, 6 marca marszałkowie Sejmu i Senatu podpisali specjalne zarządzenie wprowadzające specjalne rozwiązania, wprowadzone w parlamencie w związku z koronawirusem. Podpisał je również marszałek Tomasz Grodzki, który jednak ignorując jego przepisy – nie odwołał uroczystej konferencji poświęconej samorządom, na którą – również wbrew rozporządzeniu – zaproszono gości z zewnątrz, w tym m. in. Jerzego Stępnia.

Na dzisiejszym briefingu marszałek Elżbieta Witek przypomniała, że od zeszłego tygodnia obowiązuje zarządzenie dotyczące ograniczenia dużych wydarzeń w gmachu parlamentu, które podpisał także marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



– Jestem zaniepokojona tym, że próbuje się to zarządzenie łamać, bo przed chwilą dowiedziałam się, że dzisiaj miałoby się odbyć spotkanie, na którym miało być 100 osób z zewnątrz, nie ma na to mojej zgody (...) to jest niepoważne – powiedziała Witek. Chodzi o konferencję w 30. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, jaką w Senacie zorganizował Grodzki, na którą – mimo przyjętych rozwiązań – zaproszono kilkadziesiąt osób.



Witek podkreśliła, że w Sejmie pracuje ponad 1,5 tys. osób. – Jestem odpowiedzialna za każdego człowieka, który przebywa w Sejmie i nie ma mojej zgody na to, żeby łamać zarządzenie i wprowadzać ludzi z zewnątrz, bo to stanowi zagrożenie. Nie panikuję, jestem ostrożna i odpowiedzialna, apeluję, żeby wszyscy do tego zarządzenia jednak chcieli się zastosować, to jest bardzo ważne – powiedziała marszałek Sejmu.

Na podstawie zarządzenia marszałek Sejmu z 6 marca br., w porozumieniu z marszałkiem Senatu, „mając na uwadze konieczność ochrony zdrowia osób przebywających na terenie Parlamentu, określono tymczasowe zmiany organizacyjne”.



Zakładają one odwołanie wizyt zagranicznych, spotkań i wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z pracami parlamentarnymi, wysłuchań publicznych, wizyt grup wycieczkowych, zagranicznych podróży służbowych posłów delegowanych przez Sejm do krajów, do których podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny.



Mimo tego, iż marszałek Grodzki podpisał zarządzenie, zobowiązując się przestrzegać jego zapisów, nie odwołał on dzisiejszej konferencji w Senacie, na którą zaproszono wielu gości, a którą on sam otwierał.



Sama konferencja dotyczyła 30. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Zwołano ją z inicjatywy Senatu, którym kieruje Grodzki.



Szef portalu tvp.info Samuel Pereira zamieścił na Twitterze nagranie, na którym widać moment przeprowadzanej konferencji. Jerzy Stępień z rozbawieniem mówi o tym, jak udało się dostać ludziom z zewnątrz do budynku parlamentu.

Na nagraniu widać rozbawienie z jakim komentowano złamanie rozporządzenia marszałków Sejmu i Senatu. Mówi były prezes TK, Jerzy Stępień. pic.twitter.com/sZabsjl4HJ — Samuel Pereira 🇵🇱 (@SamPereira_) March 10, 2020

źródło: portal tvp.info

To nie pierwszy przypadek, w którym pojawiają się zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób marszałek Grodzki postępuje w związku z epidemią koronawirusa. Jak informował nieoficjalnie portal tvp.info Grodzki po powrocie z podróży zagranicznej nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera, co było obowiązkowe ze względu na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Grodzki przebywał w ostatnich dniach na urlopie we Włoszech. Po powrocie do kraju poddał się badaniu na obecność koronawirusa – z wynikiem negatywnym.