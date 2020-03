Turczynowicz-Kieryłło o tekście „GW”: To kolejny atak na mnie i moją rodzinę

Nierzetelne teksty „Gazety Wyborczej” to kolejny atak na mnie i moją rodzinę. Zawierają niedomówienia, manipulacje i kłamstwa. Oparte głównie na perfidnych plotkach ludzi związanych z Platformą i KOD – napisała w oświadczeniu na Twitterze szefowa kampanii prezydenta Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

„Gazeta Wyborcza” napisała we wtorek, że w przeszłości Turczynowicz-Kieryłło i jej mąż mieli napisać „balladę”, w której krytykowano prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.



„Wyborcza” stwierdziła też, że „w Milanówku nie mogą uwierzyć, że Turczynowicz-Kieryłło została szefową kampanii Andrzeja Dudy”. Dodano, że Turczynowicz-Kieryłło „nosi się w soczystych kolorach, najchętniej w czerwieni”. „Nie tylko tą czerwienią przyćmiewała kandydata. Od kiedy ją przedstawiono jako szefową kampanii Andrzeja Dudy, ściąga na prezydenta kłopoty swoimi wpadkami” – napisano w artykule.



Turczynowicz-Kieryłło w odpowiedzi na artykuł gazety napisała na Twitterze, że to kolejny atak na nią i jej rodzinę, który zawiera „klamstwa”. „Oświadczam dobitnie, że w pełni popieram program Zjednoczonej Prawicy. Nie mam żadnych wątpliwości, że dokonałam właściwego wyboru. I będę się starać z tym większą siłą, im większy będzie atak, byśmy odnieśli zwycięstwo” – czytamy.



„GW” już wcześniej atakowała szefową kampanii prezydenta. „Szefowa kampanii Andrzeja Dudy pogryzła mieszkańca Milanówka. »Musiałam bronić siebie i syna«” – pisała gazeta, która zamieściła relację mieszkańca Milanówka, który skarżył się, że w listopadzie 2018 roku został ugryziony przez Jolantę Turczynowicz-Kiryłło. Była to noc 3 listopada, tuż przed drugą turą wyborów samorządowych.

źródło: Twitter, wyborcza.pl

Truczynowicz-Kiryłło tłumaczyła, że została zaatakowana przez mężczyznę, kiedy stanęła w obronie syna. Z dzieckiem i dwoma psami spacerowali wówczas ulicą Milanówka. Zdarzenie potwierdzają także dokumenty dochodzenia, które w sprawie prowadziła tamtejsza policja.