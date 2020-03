Putin znów uderza w Polskę. „Razem z Hitlerem dzieliła Czechosłowację”

Prezydent Rosji Władimir Putin określił jako „brednie” mówienie o równej odpowiedzialności Adolfa Hitlera i Józefa Stalina za rozpętanie II wojny światowej. Ponownie zarzucił też państwom europejskim, w tym Polsce, zawieranie umów z Hitlerem w latach 30.

– Polska razem z Hitlerem dzieliła Czechosłowację i w istocie porozumiała się o wprowadzeniu wojsk do Czechosłowacji – powiedział Putin w kolejnym odcinku wywiadu dla agencji TASS, opublikowanym we wtorek. Jego zdaniem Hitler zastrzegł, aby wojsk nie wprowadzać tego samego dnia, aby „nie przeszkadzać sobie wzajemnie”. Putin ocenił to jako „zmowę” i zapewnił, że „wszystko jest w dokumentach”.



Argumentował, że przywódcy państw europejskich w okresie przed II wojną zawierali porozumienia z Hitlerem, tymczasem Stalin „nie splamił się bezpośrednimi kontaktami” z Hitlerem. Wyraził opinię, że układ monachijski z 1938 roku „był pierwszym krokiem do rozpętania II wojny światowej”.



Rosyjski prezydent zapewnił ponadto, że Rosja potępiła tajne protokoły będące częścią paktu Ribbentrop-Mołotow. Dodał następnie: „Ale niech i inne kraje powiedzą uczciwie, jak one oceniają zachowanie swoich władz w tym czasie. Niech powiedzą o tym uczciwie, a nie wysuwają (...) absolutnie zmyślone zarzuty czy pretensje”.



Na uwagę, że nie został zaproszony do Polski na obchody 75-lecia wyzwolenia Auschwitz w styczniu br., Putin odparł: „Nie zaprosili – i nie trzeba!”. Pytany o wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas obchodów w Polsce rosyjski przywódca odparł, że Zełenski „chce być miły dla obecnych władz Polski" i dodał, że jego zdaniem władze polskie "popełniają bardzo duży błąd”.

– Związek Radziecki stał się ofiarą strasznej, potwornej, niewybaczalnej napaści ze strony Niemiec nazistowskich. Straciliśmy 27 milionów ludzi. Żaden kraj nie poniósł takich strat. Jeśli ktoś ośmieli się uczynić coś podobnego (tj. dokonać agresji – red.), to my powtórzymy (odwet na agresorze – red.) – oświadczył Putin.



Zastrzegł przy tym, że współczesna Rosja „nie zamierza do tego dążyć” i jej władze „nie stawiają kwestii w ten sposób”.



To nie pierwszy raz gdy Putin obarcza Polskę współodpowiedzialnością za II wojnę światową. Już pod koniec grudnia 2019 r. prezydent Rosji stwierdził m.in., że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, lecz pakt monachijski z 1938 r.



Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych wobec Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.