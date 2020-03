Reprezentacja Polski zagra z Finlandią i Ukrainą, ale bez kibiców

Towarzyskie mecze reprezentacji piłkarskiej – 27 marca z Finlandią we Wrocławiu i cztery dni później z Ukrainą w Chorzowie – odbędą się bez publiczności – poinformował sekretarz generalny PZPN, Maciej Sawicki.

źródło: pap

Bez widzów aż do odwołania będą rozgrywane również wszystkie mecze piłkarskiej ekstraklasy, a także spotkania ligowe piłki ręcznej kobiet i mężczyzn. To kroki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.O odwołaniu wszystkich imprez masowych – tzn. z udziałem co najmniej tysiąca widzów na stadionach i nie mniej niż 300 w halach i innych obiektach zamkniętych – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.Towarzyskie mecze piłkarskiej reprezentacji Polski cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. – Dotychczas na mecz we Wrocławiu sprzedano ponad 32 tysiące biletów, a na spotkanie na Stadionie Śląskim prawie 30 tysięcy – mówił Sawicki w ubiegłym tygodniu.Dla biało-czerwonych piłkarzy najbliższe spotkania są etapem przygotowań do mających rozpocząć się 12 czerwca mistrzostw Europy.