To już 18. przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce

Mamy kolejny dodatni wynik testu na obecność koronawirusa w województwie mazowieckim – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według informacji resortu zdrowia, jest to mężczyzna w sile wieku. Stan jego zdrowia jest dobry. To juz 18. przypadek zakażenia w Polsce.

– W Polsce mamy 18 przypadków zarażenia koronawirusem. Jeżeli wprowadzimy odpowiednie działania, które są poważne, dotykające działalności nas wszystkich, to mamy szansę ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa – wskazał szef MZ na wspólnej konferencji z premierem oraz szefami MNiSW, MSWiA oraz MEN.



Szumowski przypominał, że wirus jest szczególnie groźny dla osób starszych. – Zróbmy wszystko, by spowolnić jego rozprzestrzenianie się. Pozwólmy służbie zdrowia działać dla chorych, którzy potrzebują pomocy – dodał.



Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju z powodu epidemii koronawirusa.



Resort zdrowia sukcesywnie aktualizuje te dane. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowano 4 marca, czyli w ubiegłą środę, a od piątku o kolejnych zachorowaniach. W poniedziałek pacjentów dotkniętych COVID-19 w całym kraju było już 17. Przebywają oni m.in. w szpitalach we Wrocławiu, Raciborzu, Szczecinie, Krakowie, Ostródzie, Warszawie. We wtorek okazało się, że potwierdzono 18. przypadek w województwie mazowieckim.



Rząd wprowadza w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa w Polsce dodatkowe obostrzenia – kontrolę sanitarną na drogowej granicy, w portach oraz w pociągach relacji międzynarodowej. Podróżujący będą musieli wypełniać kartę pasażera bądź kierowcy. Mierzona im będzie również temperatura. W przypadku jakiegokolwiek uzasadnionych podejrzeń choroby, służby będą postępować zgodnie z wytycznymi. Osoba taka ma być odizolowana i objęta specjalistyczną opieką medyczną.

