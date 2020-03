Premier: Podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych

– Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

– Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego – powiedział premier.



Morawiecki poinformował, że na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których – zaznaczył – „szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”.



Dodał, że rozważane są kolejne kroki, a informacje w tej kwestii podawane będą w kolejnych dniach.

– Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą – mówił. Dodał, że decyzja o zakazie organizowania imprez masowych jest zgodna z wytycznymi „ekspertów i epidemiologów”, a także Głównego Inspektora Sanitarnego. – Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że w ich przypadku jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas – wyjaśnił Mateusz Morawiecki.



– Rozważmy kolejne kroki, ale o tym będziemy informowali jutro i w kolejnych dniach – zapowiedział premier. Jeszce raz podkreślił, że we wtorek najważniejszą decyzją rządu jest odwołanie imprez masowych, „zgodnie z definicją ujętą w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”.



Jak dodał analizy GIS wskazują, że może być istotny przyrost zachorowań. – I teraz kształt tej krzywej wzrostu zachorowań zależy od naszych zachowań. Zależy od tego, czy będziemy się stosowali do apelu epidemiologów, ekspertów, specjalistów w dziedzinie rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie – stwierdził Mateusz Morawiecki.



Dlatego – jak podkreślił – musimy zmieniać swoje nawyki, unikać dużych skupisk ludzi. – Stąd ta dzisiejsza decyzja o odwołaniu imprez masowych – powiedział premier.

źródło: TVP Info, PAP

Jak dodał z ogromnym zrozumieniem podchodzi do tego, że „w niektórych miejscach w Polsce, już dzisiaj wiem, że samorządy odwołują zajęcia szkolne ze względu na to, że albo istnieje ryzyko albo już pojawił się przypadek bądź przypadki koronawirusa, względnie osoby, które są osobami o podwyższonym ryzyku”.Morawiecki podkreślił, że sytuacja jest analizowana na bieżąco. – Jesteśmy w kontakcie z samorządami, które mają piecze nad placówkami oświatowymi i kolejne decyzje będą podawane do wiadomości publicznej w najbliższym czasie – dodał premier.Obecny na konferencji minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński poinformował, że od wtorku „rozszerzamy zakres kontroli sanitarnej na granicach”. Kontrole obejmą granice: polsko ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską oraz polsko-litewską.