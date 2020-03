Afera Amber Gold. Prokurator usłyszała zarzut

Zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszała prokurator Barbara K. z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. W ocenie śledczych dopuściła się tego przestępstwa w trakcie prowadzenia śledztwa w sprawie oszustw dokonanych przez prezesa Amber Gold.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn poinformowała we wtorek, że prokurator wykonał czynności procesowe z podejrzaną Barbarą K. i postawił jej jeden zarzut z art. 231 p.1 Kodeksu karnego.



– To zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Podejrzana dopuściła się tego czynu prowadząc śledztwo w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w sprawie podejrzenia oszustw dokonanych przez spółkę Amber Gold i jej prezesa – powiedziała prok. Tkaczyszyn.



Przypomniała, że z wnioskiem o uchylenie immunitetu prok. Barbary K. prokuratura wystąpił w maju 2018, a ostatecznie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła go w maju 2019 roku.



– Podejrzana przedstawiała zwolnienia lekarskie, które uniemożliwiały wykonanie z nią czynności. Prokurator powołał biegłego w tej sprawie, który orzekł, że można te czynności wykonać. Dlatego w poniedziałek prokurator udał się do Gdańska, by niezwłocznie wykonać te czynności procesowe i tak się stało – powiedziała prok. Tkaczyszyn.



W maju 2018 roku Prokuratura Krajowa w wydanym komunikacie informowała, że w ocenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy zaniedbania prokurator K. pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności przez właścicieli Amber Gold.



– Gdyby prowadzone przez nią w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz postępowanie było prawidłowe, dużo wcześniej doszłoby do ujawnienia przestępczych mechanizmów w działalności spółki, a liczba pokrzywdzonych przez Amber Gold osób byłaby znacznie mniejsza – zaznaczała wtedy PK.

K. była prokuratorem referentem prowadzącym sprawę Amber Gold w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w pierwszej fazie tamtego postępowania, po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 r. KNF podejrzewała, że Amber Gold prowadzi działalność bankową, ale nie ma wymaganych zezwoleń. K. jako referent sprawy w styczniu 2010 r. odmówiła wszczęcia postępowania, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa.



Po tym, gdy w kwietniu 2010 r. sąd uwzględnił zażalenie KNF, wszczęte zostało dochodzenie, które K. umorzyła w sierpniu 2010 r. Sąd w grudniu uwzględnił kolejne zażalenie KNF. W maju 2011 r. K. zawiesiła postępowanie w związku z przedłużaniem się opracowania opinii biegłego. Wznowiono je dopiero wiosną 2012 r., gdy postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.



– Z ustaleń wynika, że prok. K. odmówiła po miesiącu wszczęcia śledztwa, nie analizując dostatecznie wnikliwie faktów przedstawionych w zawiadomieniu o przestępstwie. Decyzję oparła m.in. na ogólnodostępnych informacjach o ofercie spółki zamieszczanych przez nią na stronie internetowej. W sporządzonym postanowieniu nie odniosła się natomiast do kwestii ewentualnego oszustwa na szkodę klientów Amber Gold – oceniła przed rokiem legnicka prokuratura.



Zdaniem śledczych, choć decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa uchylił sąd, to postępowanie było dalej prowadzone niedbale. – Prok. K. – wbrew decyzji sądu – nie zbadała, czy Amber Gold ma wystarczające fundusze na pokrycie zobowiązań wobec klientów, ani w jaki sposób generuje zyski, które pozwalałby na wypłatę wysokich odsetek od przyjmowanych depozytów – zaznaczali.

W ocenie prokuratury, K. zlekceważyła jednocześnie informacje KNF, że spółka ma zakaz prowadzenia działalności w postaci składowania złota, które miało być gwarancją pokrycia zobowiązań wobec klientów, jak też fakt, że prezesowi Amber Gold Marcinowi P. były stawiane zarzuty karne. – Ponadto nie podjęła działań zmierzających do weryfikacji wiarygodności zeznań złożonych przez P. – uznała legnicka prokuratura.



W lipcu 2017 r. prok. K. zeznawała jako świadek przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. – Sprawa Amber Gold przerosła zarówno moje możliwości, jak i możliwości prokuratury rejonowej – przyznała wówczas.



Jednocześnie zaprzeczała, aby w tej sprawie były wobec niej stosowane jakieś naciski ze strony przełożonych lub wysuwano wobec niej sugestie dotyczące kierunku postępowania. Mówiła, że nie zna Marcina P. i nigdy nie miała z nim kontaktu. Zapewniła ponadto, że nigdy, w żadnej sprawie, nie przyjęła od nikogo żadnych korzyści.



Wobec K. toczyło się prokuratorskie postępowanie dyscyplinarne, ostatecznie jednak została ona uwolniona od zarzutów dyscyplinarnych. B. rzecznik dyscyplinarny w ówczesnej Prokuraturze Generalnej prok. Jacek Radoniewicz mówił w grudniu 2016 r. przed komisją śledczą, że prokuratorzy w sprawie Amber Gold zawinili w sensie potocznym, ale w sensie prawnym nie, skoro zostali uniewinnieni przed sądem dyscyplinarnym.



Według niego, „cały problem polega na tym, że w porę nie dostrzeżono powagi sprawy”. Dodawał, że powodów uchybień, dopatrywałby się też w małym doświadczeniu Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz i prokurator Barbary K.