Kandydaci na prezydenta zawieszają czasowo duże spotkania otwarte

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że czasowo zawiesza duże spotkania otwarte. Takie same decyzje podjęli również niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia i kandydat Lewicy Robert Biedroń.

„W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie podjęłam decyzję o czasowym zawieszeniu dużych spotkań otwartych. Na czas zagrożenia koronawirusem wprowadzam zmiany w prowadzeniu kampanii” – napisała kandydatka KO na Twitterze.





Z duzych, otwartych spotkań zrezygnowali również niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, a także kandydat Lewicy Robert Biedroń.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rezygnujemy w kampanii wyborczej z dużych, otwartych spotkań – ogłosił Szymon Hołownia.



Wezwał swoich kontrkandydatów do rozważenia podobnych ruchów. To jest test odpowiedzialności i pokory – podkreślił.



– Dziś rano, wraz z moim sztabem podjąłem decyzję o modyfikacji sposobu prowadzenia mojej kampanii wyborczej. Rezygnujemy od dzisiaj aż do odwołania, do ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej, z dużych otwartych spotkań, które mieliśmy zaplanowane – oświadczył Hołownia na briefingu prasowym w Warszawie.



Kandydat oświadczył jednocześnie, że nie zamierza zrezygnować z objazdu po Polsce i spotkań z wolontariuszami oraz samorządowcami. „W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zdecydowałem o zawieszeniu spotkań otwartych w ramach mojej kampanii” – napisał na Twitterze Robert Biedroń.

