Zwłoka Senatu ws. specustawy. „Czekano, żeby Grodzki wrócił z urlopu”

Ta zwłoka Senatu jest zastanawiająca. Część senatorów zastanawia się, czy była ona spowodowana nieobecnością marszałka Tomasza Grodzkiego w Polsce – mówi w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Radosław Fogiel, pytany o to, dlaczego Senat przyjął rządową specustawę ws. zwalczania koronawirusa dopiero pięć dni po tym, jak zrobił to Sejm. – Nie ma wątpliwości, że to na niego czekano, by sprawę procedować. Widzimy zachowanie Grodzkiego, przedkładające interes prywatny – wyjazd na urlop – nad dobro publiczne – ocenia z kolei politolog Artur Wróblewski.

Sejm uchwalił w poprzedni poniedziałek ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z kolei Senat dopiero w piątek po południu rozpoczął prace nad ustawą i tego dnia poparł ją bez poprawek, o co apelował premier Mateusz Morawiecki.



Dlaczego Senat czekał pięć dni na rozpoczęcie procedowania ustawy? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że marszałek Tomasz Grodzki przebywał ostatnio we Włoszech i Japonii, gdzie zakażonych koronawirusem jest kilka tysięcy osób.



Po swoim powrocie Grodzki wykonał testy na obecność koronawirusa w swoim organizmie. Wynik był negatywny. Zapewniał też, że mając wiedzę o podjętych pracach nad specustawą, skrócił swój urlop kilka dni, by Senat jak najszybciej przyjął te regulacje, a sama ustawa mogła wejść w życie bez zbędnej zwłoki.



O ocenę działań marszałka zwróciliśmy się do posła PiS Radosława Fogla. Polityk ocenił, że zwłoka Senatu „jest zastanawiająca”. – Część senatorów zastanawia się, czy była ona spowodowana nieobecnością marszałka w Polsce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego – mówi nam Fogiel.

– Jeżeli Grodzki wrócił dopiero w piątek i dlatego ta ustawa czekała w Senacie, to jest to bardzo zły sygnał, że marszałek może przedkładać swój wypoczynek nad bezpieczeństwo Polaków – stwierdził.



Z kolei politolog Artur Wróblewski w rozmowie z portalem tvp.info wskazał, że „kilkudniowa zwłoka w przyjęciu uchwały jest wizerunkowym obciążeniem marszałka Grodzkiego”. – Nie ma wątpliwości, że to na niego czekano, by sprawę procedować. Widzimy zachowanie Grodzkiego, przedkładające interes prywatny – wyjazd na urlop – nad dobro publiczne – mówi.



Wróblewski dodaje, że marszałek Senatu jako trzecia osoba w państwie nie powinna w okresie zagrożenia epidemiologicznego wyjeżdżać z Polski. – Wizerunkowo słabe jest to, że poleciał do Włoch, miejsca, gdzie jest kilka tysięcy zakażonych, zmarło kilkaset osób, to wylęgarnia zakażeń. Wyjeżdżanie w to miejsce jest przejawem braku odpowiedzialności za państwo. To przypomina wpadkę Ryszarda Petru, kiedy poleciał na Maderę, w sytuacji kryzysu sejmowego, który popierał i animował. To jest coś, co nie powinno przydarzyć się politykowi – ocenił.

Na koniec dodał, że osoby publiczne powinny pełnić rolę wzorów zachowania. – On powinien tę kartę pokładową podpisać, by pokazać obywatelom, że ważne jest poczucie obywatelskiego obowiązku – mówił.