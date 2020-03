Ochrona przed koronawirusem. Rusza kontrola na granicy wschodniej i w portach

We wtorek rusza kontrola sanitarna na granicy wschodniej oraz w portach – poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jak dodał, na granicy z państwami, które nie należą do strefy Schengen, procedury takie jak mierzenie temperatury będą obowiązywały wszystkich pasażerów.

W rozmowie w TVN24 wiceszef MSWiA przypomniał, że w poniedziałek rozpoczęły się kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami, w punktach, gdzie przejeżdża dziennie najwięcej autobusów. Jak poinformował, we wtorek rusza kontrola sanitarna na granicy wschodniej.



– Przede wszystkim Rosja, Ukraina, Białoruś i Litwa. Tam, gdzie jesteśmy w Schengen, czyli na Litwę, będą kontrole takie jak na granicy zachodniej – powiedział. Jak wskazał, na granicy z Białorusią, Ukrainą i Rosją obowiązkowe będą karty lokalizacyjne oraz mierzenie temperatury, a procedury mają objąć „wszystkich, którzy przejeżdżają przez granicę, także pasażerów samochodów osobowych”.



– Dzisiaj tego typu działania ruszają także na promach, które wpływają do polskich portów - Gdynia, Gdańsk, Świnoujście – dodał.



Kontrole sanitarne na granicach oraz w pociągach i portach zapowiedział na poniedziałkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał wówczas, że Polska jest jednym z pierwszym krajów w Europie, który podjął taką decyzję.



Szefernaker podkreślił również, że będą kolejne przypadki zakażeń, ale należy robić wszystko, żeby było ich jak najmniej. – Wszyscy musimy działać roztropnie, najważniejsze, by przestrzegać procedur i zasad związanych z kwarantanną – powiedział.

– Są takie dwa momenty, w których państwo musi stanąć na wysokości zadania: pierwszy, jak się pojawi choroba, (...) aby skutecznie zatrzymać przypadki zakażeń, aby nie zarażały następnych osób – powiedział. Mówiąc o kolejnych wyzwaniach, wskazał na przestrzeganie procedur związanych z kwarantanną.



– Dzisiaj wszyscy Polacy powinni mieć świadomość tego, żeby zwracać na to uwagę, że jeżeli ktoś jest w kwarantannie, to ta osoba nie powinna wychodzić, nie powinno się mieć z nią kontaktu – zaznaczył. Wiceminister przypomniał, że są przewidziane kary do 5 tys. za to, że ktoś „nie dotrzyma kwarantanny”.



Pytany, czy rekomendacja GIS ws. odwoływania wydarzeń masowych w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem ponad tysiąca osób, zamieni się „w twardy zakaz”, zwrócił uwagę, iż w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki „jasno powiedział, że wojewodowie będą egzekwować te zalecenia głównego inspektora sanitarnego”.



– Wojewodowie są w kontakcie z organizatorami tego typu imprez, tak, żeby te imprezy wcześniej odwoływać. Nie możemy doprowadzać do tego, że one będą odwołane na dzień, czy na półtora dnia przed rozpoczęciem – zaznaczył.



W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. W poniedziałek po południu hospitalizowanych było 467 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; ponad 1000 osób objęto kwarantanną, a ponad 7000 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.