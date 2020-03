Cieszyn: W obawie przed koronawirusem zawieszono zajęcia w trzech szkołach

Władze Cieszyna zawiesiły we wtorek zajęcia w dwóch szkołach podstawowych i jednym liceum. Istnieje bowiem podejrzenie kontaktu z osobą, która może być zakażona koronawirusem – poinformowała we wtorek rzecznik cieszyńskiego magistratu Katarzyna Koczwara.

Rzecznik powiedziała, że rekomendacja, by zawiesić zajęcia, nadeszła od Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Cieszynie.



– To bardziej działanie prewencyjne. (...) Jeszcze we wtorek mają napłynąć wyniki testów osoby, u której wystąpiły silne objawy infekcji. Miała ona kontakt z dziećmi. Wszyscy mamy nadzieję, że podejrzenia się nie potwierdzą – dodała Koczwara.



Do trzech placówek uczęszcza znacznie ponad 1 tys. uczniów. – Informacja o możliwości kontaktu z osobą, która może być zarażona, dotarła do nas w poniedziałek wieczorem. Przekazana została rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Uruchomiliśmy także inne kanały informacyjne, m.in. media społecznościowe. Nie mam informacji, aby uczniowie pojawili się w szkołach, ale jeśli tak będzie, to opieka zostanie zapewniona – wyjaśniła rzecznik cieszyńskiego magistratu.



Zajęcia zawieszone zostały w szkole podstawowej nr 4 i liceum, które mieszczą się w tym samym budynku. Mają wspólną stołówkę. Lekcje nie obyły się również w podstawówce nr 5 z oddziałami integracyjnymi.



Zawieszenie zajęć dotyczy na razie tylko wtorku. Katarzyna Koczwara zaznaczyła, że po nadejściu wyników magistrat będzie podejmował dalsze kroki.

