Wójcik o podróży Grodzkiego do Włoch: wyraz nieodpowiedzialności

– Wyjazd do Włoch w takim momencie wiedząc, że jest sesja Senatu, to wyraz nieodpowiedzialności – powiedział w „Kwadransie politycznym” Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. To jego komentarz ws. informacji dotyczących zagranicznych podróży marszałka Senatu.

W ostatnim czasie Grodzki był m.in. w Japonii i Włoszech. Trzy dni po powrocie z Włoch marszałek poddał się badaniu na obecność koronawirusa. Pozytywny wynik opublikował na twitterze. W mediach pojawiły się informacje, że marszałek nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera.



– Jeżeli prawdą jest, że marszałek Grodzki nie chciał wypełnić karty w samolocie, to czym marszałek różni się od pozostałej części społeczeństwa? – pytał Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości w TVP1.



Wiceszef resortu sprawiedliwości przypomniał, że to ważne informacje na wypadek, gdyby okazało się, że w samolocie był ktoś zakażony. Dzięki danym zawartym w karcie można natychmiast dotrzeć to pozostałych pasażerów tego lotu.

źródło: TVP 1

