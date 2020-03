Skarbówka apeluje, aby w związku z koronawirusem załatwiać sprawy przez telefon i internet

W związku z epidemią koronawirusa dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz zaapelował do podatników, aby korzystali z informacji telefonicznej i usług elektronicznych.

„W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zwracam się do klientów Urzędów Skarbowych województwa mazowieckiego o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych, których oferta znajduje się pod adresem: www.podatki.gov.pl” – apeluje Antoszkiewicz cytowany w komunikacie prasowym.



„Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet” – tłumaczy dyrektor IAS w Warszawie.



W komunikacie podano, że numery telefonów do poszczególnych urzędów można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/kontakt.



W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia zeznania rocznego została uruchomiona także wojewódzka infolinia PIT: 22 510 48 68 – w sprawach merytorycznych dot. rozliczenia PIT za 2019 r.; 22 510 48 88 – w sprawach związanych z obsługą aplikacji e-PIT.

