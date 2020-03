Czerwińska: Opozycja zachowywała się tak, jakby nie mogła doczekać się wybuchu epidemii

W sytuacji związanej z koronawirusem Polacy oczekują od polityków działania rzetelnego i poważnego – stwierdziła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Według niej, na początku opozycja zachowywała się tak, jakby nie mogła doczekać się wybuchu epidemii i teraz niektórzy wciąż się tak zachowują.

Pytana w Polskim Radiu24 o sytuację związaną z koronawirusem Czerwińska stwierdziła, że polski rząd „od pierwszych chwil, kiedy pojawiła się informacja o tym, co dzieje się w Chinach, podjął całe spektrum działań, które miały przygotować Polskę na zmierzenie się z ewentualną epidemią”. Jak dodała, tzw. pacjent zero wiedział, jak ma się zachować m.in. dlatego, że od samego początku przekazywane były na ten temat informacje.



– Myślę, że tutaj jest też taki moment, kiedy należy wyrazić uznanie i pochwalić tych dziennikarzy, którzy bardzo szybko zadeklarowali, że nie będą powtarzać plotek i dezinformacji – powiedziała rzeczniczka PiS. Jednocześnie jej zdaniem „opozycja generalnie zachowywała się tak, jakby nie mogła doczekać się wybuchu epidemii”. – I niektórzy niestety wciąż się tak zachowują – dodała.



Pytana, jak teraz będzie wyglądać kampania prezydencka, Czerwińska stwierdziła, że kampania „trwa i będzie trwać”, natomiast należy podjąć działania, które zminimalizują możliwość zarażenia koronawirusem. Podkreśliła też, że nie ma żadnych informacji o tym, by odwołane miało być najbliższe posiedzenie Sejmu.



– To, czego oczekują Polacy to na pewno odpowiedzialne, rzetelne, roztropne i poważne działanie polityków, którzy sprawują funkcje publiczne. To jest rzecz zasadnicza i pierwszorzędna, tego wymagają od nas obywatele, tak powinni się wszyscy zachowywać – podkreśliła rzeczniczka PiS.

źródło: Polskie Radio 24, PAP

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem na godz. 11 planowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej, o godz. 10.15, odbędzie się konferencja z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego, szefa MZ Łukasza Szumowskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa resortu nauki Jarosława Gowina oraz szefa MEN Dariusza Piontkowskiego.W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. W poniedziałek po południu hospitalizowanych było 467 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; ponad 1000 osób objęto kwarantanną, a ponad 7000 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.