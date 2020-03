GIS apeluje do seniorów: Unikajcie dużych skupisk ludzi

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych – podał w poniedziałek w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny.

WIĘCEJ CZYTAJ W RAPORCIE



O pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych powinni prosić swoich bliskich.



GIS przypomina o stosowaniu podstawowych zasad higieny, które zapobiegają przenoszeniu się wirusa, takich jak: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości ich dezynfekcję płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 proc.).



Wskazuje, że ważne jest także regularne mycie lub dezynfekowanie miejsc, z którymi mamy styczność w domu: stołów, biurek, klamek, włączników światła i poręczy a także telefonu komórkowego (można go przecierać np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie należy korzystać z telefonu podczas spożywania posiłków, gdyż na jego powierzchni bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje – wskazano w komunikacie.

#wieszwiecej Polub nas

GIS rekomenduje, aby podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i wyrzucić ją jak najszybciej do zamkniętego kosza, a następnie umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów – napisano w komunikacie.



Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust, gdyż ich dotknięcie zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa na siebie. Ważne jest, aby zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i co najmniej 1–1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.



Aby być w dobrej formie seniorzy powinni zdrowo się odżywiać, stosować zrównoważoną dietę i unikać wysoko przetworzonej żywności. Należy pamiętać o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców i odpowiednim nawodnieniu organizmu (należy pić ok. 2 litry płynów, najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa nie ma potrzeby robienia zapasów żywności – wskazuje GIS.



Radzi, by korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ.