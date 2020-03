Pacjent z covid-19 zmarł po wypisaniu ze szpitala. Wdowa żąda wyjaśnień

36-letni pacjent, uznany za wyleczonego z covid-19, zmarł kilka dni po wypisaniu ze szpitala w Wuhanie w środkowych Chinach. Jego żona domaga się wyjaśnień od władz, a komentatorzy pytają o ryzyko nawrotów i kryteria przy zwalnianiu pacjentów ze szpitali.

Li Liang został zwolniony z kwarantanny, jakiej poddano go po stwierdzeniu wyzdrowienia i wypisaniu ze szpitala. Jednak po dwóch dniach od przeniesienia do ośrodka izolacji mężczyzna znów poczuł się źle.



„Za kolejne trzy dni Li już nie żył. Pozostawił żonę Wang Mei i jedno dziecko. Lekarze ocenili, że przyczyną jego śmierci był covid-19 i niewydolność oddechowa. Od tamtej pory Wang codziennie dzwoni do urzędów, żądając wyjaśnień – podał hongkoński dziennik „South China Morning Post”.



Według Wang w pierwszych dniach po przeniesieniu ze szpitala mężczyzna był w dobrym nastroju, gimnastykował się i zażywał ziołowe leki przepisane przez lekarzy. 28 lutego zaczął się jednak skarżyć na uczucie suchości w ustach. Lekarze powiedzieli mu, że mogą to być skutki uboczne zażywanych lekarstw, i polecili pić więcej wody.



„1 marca czuł się już źle. 2 marca widziałam, jak umiera. Jak mogło do tego dojść? (...) Nawet nie próbowali go reanimować – powiedziała Wang, cytowana przez „SCMP”.



Nie jest jasne, czy Li zmarł w wyniku nawrotu choroby. Jego śmierć podsyciła jednak obawy dotyczące kryteriów, jakie stosuje się przy stwierdzaniu wyzdrowień. Doniesienia o ponownym wykryciu wirusa u pacjentów uznanych za wyleczonych i zwolnionych ze szpitali pojawiały się wcześniej również w kilku innych chińskich regionach.

Dyrektor szpitala, w którym leczono Li, powiedział chińskiemu magazynowi „Caixin”, że po śmierci mężczyzny władze nakazały placówce, aby wstrzymała zwalnianie pacjentów. Dodał, że podobny nakaz wydano również w odniesieniu do niektórych innych szpitali.



Zgodnie z obecnymi wytycznymi państwowej komisji zdrowia osoby zakażone koronawirusem mogą być zwalniane ze szpitali, jeśli nie mają gorączki przez trzy dni, wyraźnie zelżeją u nich objawy oddechowe, tomografia komputerowa (TK) wykaże poprawę stanu zapalnego w płucach, a dwa kolejne testy na obecność wirusa wykonane w odstępie co najmniej jednego dnia dadzą wynik ujemny.



Ten ostatni warunek, uznawany za najważniejszy, był spełniony w przypadku Li. Jednak przeprowadzone dwa dni przed jego wypisaniem ze szpitala badanie TK wciąż wykazywało objawy wirusowego zapalenia płuc, a część ekspertów oceniła, że Li został zwolniony za wcześnie – podał na swoim portalu „Caixin”.



„Jak mogliśmy pozwolić na wyjście ze szpitala zaledwie dwa dni po tym, jak badanie TK uwidoczniło typowe objawy koronawirusowego zapalenia płuc?” – zapytał w rozmowie z tą gazetą ekspert z Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), zastrzegając sobie anonimowość.



Według „Caixin” podobne przypadki odnotowano również w innych miejscach kraju. 27 lutego w prowincji Shanxi zmarł 80-letni pacjent, którego wcześniej uznano za wyleczonego z covid-19. Lokalni urzędnicy przekazali, że pacjent wyszedł z choroby, ale pozostał w szpitalu z powodu innych problemów zdrowotnych.



Jeden z lekarzy w Wuhanie powiedział gazecie, że również w jego szpitalu wystąpiły przypadki zgonów wśród pacjentów wyleczonych z covid-19. Nie jest jasne, czy ich śmierć była bezpośrednio spowodowana tą chorobą, ale takie przypadki należy badać – ocenił lekarz, którego nazwiska nie podano.



W związku z wątpliwościami dotyczącymi dokładności testów RNA jako głównej metody diagnostycznej, niektórzy eksperci sugerują używanie dodatkowo badań wykrywających przeciwciała – podał „Caixin”.