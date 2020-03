Z powodu koronawirusa Wizz Air zawiesza loty do Włoch i Izraela

Linia Wizz Air ogłosiła, że od dziś zawiesza wszystkie loty do Włoch z powodu kwarantanny obowiązującej w całym kraju, którą wprowadził włoski premier w celu opanowania epidemii koronawirusa. Od 12 marca Wizz Air zawiesi także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.

Loty do wszystkich miast dotychczas obsługiwanych przez przewoźnika we Włoszech będą zawieszone do 3 kwietnia. Dotychczas linia latała do Alghero, Bari, Bolonii, Katanii, Mediolanu, Bergamo, Malpensy, Neapolu, Pizy, Rzymu, Ciampino, Fiumicino, Turynu, Wenecji, Treviso i Werony.



Loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu będą zawieszone do 23 marca włącznie. Rezerwacje zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą informowani.



Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie przewoźnika lub za pośrednictwem aplikacji, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120% pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air.



Pasażerowie mogą wybrać jedną spośród powyższych możliwości, klikając w link w wiadomości e-mail, a następnie wskazując najlepszą dla siebie opcję poprzez samoobsługową platformę.



Polskie Linie Lotnicze LOT nie podjęły jeszcze decyzji o zawieszeniu rejsów do Izraela. Jak powiedział rzecznik przewoźnika Michał Czernicki, ewentualna decyzja może zostać podjęta po południu.

