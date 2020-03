Koronawirus wpływa negatywnie na działalność małych i średnich firm

Blisko 39 proc. polskich małych i średnich firm deklaruje, że epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na ich działalność, a ok. 30 proc. obawia się, że w ciągu trzech najbliższych miesięcy może spowodować spadek sprzedaży i brak pracowników – wynika z badania.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Łącznie na świecie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r. odnotowano 109 695 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 811 zgonów – podaje na... zobacz więcej

Autorzy badania przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy, działającej pod patronatem Krajowego Rejestru Długów wskazali, że w pierwszym tygodniu marca prawie 39 proc. firm z sektora MŚP odczuwało negatywne skutki rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa w Europie i na świecie.



37,5 proc. z nich przyznało, że z tego powodu musi podnieść koszty prowadzenia działalności; w co trzeciej firmie widoczny był spadek sprzedaży i produkcji, a 27,5 proc. badanych mówiło o zmniejszeniu płynności finansowej.



Firmy boją się przede wszystkim zmniejszenia sprzedaży (57 proc.) i braku ludzi do pracy (51 proc.). W mniejszym stopniu obawiają się podwyższenia kosztów prowadzenia działalności (35 proc.) oraz ograniczenia inwestycji (30 proc.).



Na pytanie, jak długo przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać bez ogłaszania bankructwa, gdyby epidemia koronawirusa CoV-2 rozprzestrzeniła się w Polsce i na dużą skalę wprowadzono by kwarantannę, 11 proc. ankietowanych wskazała, że najwyżej miesiąc, 19 proc. do trzech miesięcy, a 24 proc. – do pół roku. Z kolei 26 proc. ankietowanych wskazało, że ich firma przetrwałaby rok i dłużej.

#wieszwiecej Polub nas

Jak powiedział ekspert Rzetelnej Firmy Andrzej Kulik, przedsiębiorcy wskazują na wiele problemów, które zaczynają się nawarstwiać.



– Producenci czekają na komponenty z Chin. Kierowcy obawiają się jeździć za granicę. Turyści odwołują wycieczki. Ale widać też, że przedsiębiorcy zabezpieczają się przed negatywnymi skutkami ewentualnej epidemii – powiedział. Dodał, że tam, gdzie to jest możliwe, wprowadzają pracę zdalną czy uruchamiają nowe procedury dotyczące przestrzegania higieny.



Praca zdalna, która może być wyjściem w niektórych branżach, np. u programistów, nie jest możliwa w zakładach produkcyjnych i w części firm usługowych - zauważył Kulik.



– Czasem nawet praca biurowa, jak w przypadku księgowych, które pracują na specjalnych programach, jest możliwa tylko w siedzibie firmy. Przedsiębiorcy o tym wiedzą i obawiają się rozwoju epidemii – ocenił.



Niektórzy przedsiębiorcy widzą pozytywne strony obecnej sytuacji - 15 proc. przyznało, że wzrosła ich sprzedaż i produkcja.



Firma IMAS International przeprowadziła badanie w pierwszym tygodniu marca na reprezentatywnej próbie 206 przedsiębiorstw z sektora MŚP.