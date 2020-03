Rabunek klejnotów. Śledczy: Strażnicy mieli być w zmowie ze złodziejami

Trzy miesiące po rabunku klejnotów ze skarbca Dreźnie, policja wszczęła śledztwo w sprawie wartowników, którzy mieli „reagować nieadekwatnie”. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest skarb.

– Prowadzimy dochodzenie przeciwko czterem wartownikom – oświadczył prok. Juergen Schmidt, cytowany przez Deutsche Welle.



Dwóm straznikom, którzy pełnili służbę o poranku, kiedy doszło do kradzieży klejnotów, zarzuca się, że nie potrafili udaremnić rabunku. Policja ujawniła, że doniesienie o dokonaniu przestępstwa złożyła osoba prywatna.



Śledztwem objęto też dwóch innych pracowników służby ochrony, którzy 29 listopada ubiegłego roku, czyli cztery dni po rabunku, zostali tymczasowo zatrzymani. Podejrzewa się ich o wspieranie sprawców przez udostępnienie informacji o pomieszczeniach Zielonego Sklepienia i zainstalowanym tam systemie alarmowym. W trakcie rewizji w mieszkaniu jednego z podejrzanych nie znaleziono nic podejrzanego, przez co został on zwolniony.



25 listopada 2019 dwóch nieznanych sprawców wdarło się w ciemnościach przez jedno z zakratowanych okien do Zielonego Sklepienia, rozbiło siekierą gabloty w sali, gdzie eksponowane były klejnoty. Zbiegli z bezcennymi klejnotami wysadzonymi brylantami i szlachetnymi kamieniami.

źródło: DW

Za informacje prowadzące do pojmania sprawców wyznaczono nagrodę w wysokościpół miliona euro. Policja zakłada, że sprawców rabunku było przynajmniej siedmiu, nie licząc wartowników.Zielone Sklepienie (Gruenes Gewoelbe), gdzie w trzeciej dekadzie XVIII wieku umieścił swój prywatny skarbiec ówczesny elektor saski i król Polski August III Mocny, znajduje się w kompleksie rokokowej pałacowej rezydencji Residenzschloss. Jej częścią jest także Zwinger (Zwierzyniec), mieszczący jedną z najcenniejszych europejskich kolekcji malarstwa – Galerię Starych Mistrzów.