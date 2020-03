Ponadczasowy hit plagiatem? Sąd podjął decyzję

Nad legendarnym zespołem Led Zeppelin wisiało widmo konieczności wypłaty wielomilionowego odszkodowania. W sądzie toczyła się sprawa o plagiat, jakiego mieli dopuścić się muzycy, tworząc swój największy przebój „Stairway to heaven”.

W 2014 roku zapomniany już nieco zespół Spirit oskarżył Led Zeppelin o splagiatowanie utworu „Taurus” napisanego przez zmarłego w 1997 roku Randy'ego Wolfe'a. Po dwóch latach sąd w San Francisco orzekł, że nie doszło do przestępstwa, ale prawnicy złożyli apelację.



Sąd apelacyjny uznał, że w trakcie analizy sąd pierwszej instancji popełnił serię błędów i piosenka Led Zeppelin jeszcze raz trafiła pod lupę ekspertów. W poniedziałek wydano ostateczny werdykt.



Stosunkiem głosów 9-2 sędziowie zdecydowali, że ballada „Stairway To Heaven” nie narusza praw autorskich piosenki zespołu Spirit. Oceniono, że struktura obu utworów nie jest podobna.



W 2004 roku utwór został sklasyfikowany na 31. miejscu listy 500 utworów wszech czasów według czasopisma „Rolling Stone”. Odkąd w 2014 roku ruszył proces, muzycy zarobili tylko dzięki „Stairway to heaven” 3,4 miliona dolarów.





#wieszwiecej Polub nas