Iran opróżnia więzienia z powodu epidemii koronawirusa

Iran czasowo wypuszcza na wolność 70 tysięcy osób. W ten sposób władze chcą zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w więzieniach. Iran to trzeci na świecie po Chinach i Włoszech kraj, w którym zanotowano najwięcej przypadków zakażeń.

Przedstawiciele irańskich służb więziennych poinformowali, że wypuszczani na wolność więźniowie są zwalniani zza krat jedynie czasowo i że są to niegroźni przestępcy. Władze twierdzą, że w ten sposób chcą zapobiec kolejnym przypadkom zakażeń koronawirusem, który dotarł do co najmniej kilku więzień w Iranie.



W ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 43 nowe ofiary koronawirusa. – W sumie z tego powodu w kraju zmarło 237 osób – mówi rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia Kianusz Dżahanpar. W sumie w całym kraju zakażonych jest ponad 7 tysięcy osób.



W Iranie zamknięte są szkoły, urzędy, a większość osób spędza czas w domach.



Z powodu koronawirusa najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei odwołał tradycyjne przemówienie z okazji przypadającego 21 marca perskiego nowego roku.

Koronawirus pojawił się również w większości innych krajów Bliskiego Wschodu. Władze Iraku zaapelowały do mieszkańców, by unikali wizyt w świętych dla islamu miejscach. W Izraelu wszystkie osoby wjeżdżające do kraju muszą poddać się kwarantannie. W Autonomii Palestyńskiej ogłoszono stan wyjątkowy i zamknięto część meczetów i kościołów, w tym Bazylikę Bożego Narodzenia w Betlejem.